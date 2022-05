Prendersi cura dell’aspetto della propria casa è sicuramente fondamentale per moltissimi di noi. In particolar modo, in tantissimi cercano di porre una particolare attenzione al proprio balcone. Organizzando quest’ultimo con i giusti colori e le giuste piante, infatti, si può ottenere un risultato a dir poco strabiliante.

L’importante sarà scegliere i fiori giusti a seconda della stagione, la disposizione ideale e sicuramente gli oggetti di arredo. Facendo così, avremo l’opportunità di mostrare un balcone meraviglioso che passanti e vicini invidieranno come non mai.

La Begonia a fiore doppio e la Begonia Big, due tipologie che sicuramente ci faranno impazzire

Come già sottolineato, la scelta delle piante da mettere sul proprio balcone è fondamentale per evidenziarne l’aspetto. La bellezza di un’area così piccola ma così importante per l’aspetto di un appartamento, infatti, sta proprio nelle piccole cose come queste.

Basta con i gerani così scontati, per abbellire il balcone sono queste le 2 piante pazzesche che tutti ci invidieranno

Se non vogliamo risultare scontati, potremmo iniziare piantando una varietà molto specifica di Begonia. Si tratta della Begonia a fiore doppio. In questo caso, i fiori della pianta si presenteranno, come è facile anche evincere dal nome, con un numero maggiore di petali. Di conseguenza, ci sarà una vera e propria esplosione di colore sul nostro giardino, riempito da questi fiori pomposi ed eleganti.

In alternativa, oltre alla Begonia a doppio fiore, potremmo pensare di piantare la Begonia Big. Se abbiamo spazio, potremmo sceglierle ovviamente anche entrambe. Nel caso di quest’ultima citata, stiamo parlando di una pianta con un fusto molto importante ed evidente, che catturerà l’attenzione di tutti. Le tipiche foglie verdi, grandi e granitiche, creano dei giochi che potranno rendere il nostro balcone ancor più particolare. Ricordiamoci, però, che stiamo parlando di una pianta abbastanza grande, proprio come indica il nome. Quindi, ovviamente, dovremmo avere lo spazio a sufficienza per poterla piantare a dovere e farla crescere rigogliosa e forte.

Dunque, se non vogliamo apparire banali e poco originali nella cura del nostro balcone, basta con i gerani così scontati, per abbellire quest’area della casa potremmo puntare su queste due opzioni. La Begonia a fiore doppio e la Begonia Big, infatti, non sono esattamente piante comuni. Grazie alla loro importanza, potranno catturare l’attenzione di ogni passante e vicino, rendendo il nostro balcone un luogo davvero chic.

