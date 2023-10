Rialzo in arrivo per le azioni Reply?-proiezionidiborsa.it

In questo 2023 le azioni Reply non si sono certo distinte per la loro performance positiva. Da inizio anno, infatti, stanno perdendo circa il 20%. Tuttavia, al termina della seduta del 29 settembre abbiamo registrato un balzo in avanti di Reply che si rafforza anche rispetto al Ftse Mib. Inversione di tendenza di breve alle porte oppure semplice rimbalzo prima di un nuovo affondo ribassista?

Le raccomandazioni degli analisti

Nonostante il lungo ribasso, gli analisti sono abbastanza positivi sul titolo Reply, la raccomandazione media, infatti, è Compra. Tuttavia, va notato che gli analisti si dividono sostanzialmente in due fazioni. Quelli che danno un rating pari a Compra adesso e quelli che, invece, sono più prudenti con un rating Mantieni. La media, quindi, è quella riportata in precedenza.

Per quel che riguarda i target di prezzo, invece, la media esprime una sottovalutazione pari a circa il 40%. Inoltre va notato che anche nello scenario più pessimista le azioni Reply risultano essere sottovalutate di circa il 20%. Nello scenario più ottimista, invece, la sottovalutazione sale a circa il 60%.

La valutazione di Reply secondo i multipli di mercato

Dal punto di vista dei multipli di mercato, quali adesso il rapporto prezzo su utili e prezzo su fatturato, le quotazioni del titolo Reply sono sopravvalutate. Solo il rapporto EV/EBITDA esprime una moderata sottovalutazione.

Balzo in avanti di Reply che si rafforza anche rispetto al Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 89,05 €, in rialzo del 4,15% rispetto alla seduta precedente.

Con il forte rialzo registrato nell’ultima seduta di contrattazioni, le quotazioni hanno rotto con decisione la forte resistenza in area 86,70 € che in passato ne aveva frenato l’ascesa. A questo punto, quindi, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 86,70 € potrebbe favorire una nuova ripartenza al ribasso.

