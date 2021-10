Se pensiamo ai balconi colorati e piani di vita pensiamo sicuramente a un momento in cui il sole e la natura sono clementi. Le temperature sono miti e vediamo germogliare i fiori ovunque nel nostro quotidiano: sulle nostre piazze, nei nostri parchi, sui sentieri di montagna.

Parlando in generale, in queste situazioni pensiamo soprattutto alle stagioni estive e primaverili e non di certo all’autunno o all’inverno. Ebbene, se ci passa per la testa questo pensiero vuol dire che non conosciamo effettivamente la realtà e le caratteristiche di alcune piante che anche d’autunno e inverno riescono a darci soddisfazione.

Infatti, potremo avere un balcone rigoglioso e colorato anche a novembre con questi fiori meravigliosi.

Ciclamini

Partiamo dai ciclamini. Fiori stupendi che riescono a resistere abbastanza bene al freddo. I loro colori sono perfetti per adornare i nostri balconi ma attenzione a non esagerare. Se gela, non riescono a sopravvivere e quindi, se li teniamo sui balconi, cerchiamo sempre di controllare la temperatura esterna. Se notiamo che nei giorni a venire c’è il rischio che geli, basterà metterli in salotto.

La seconda pianta che riesce a resistere abbastanza bene ai freddi è l’erica. La conosciamo bene grazie alle sue infiorescenze, che in molti considerano quasi delle pannocchie di diverso colore. Infatti, variano dal rosso al bianco, passando per il rosa e il giallo. La caratteristica principale dell’edera è che la possiamo coltivare anche in vaso, creando delle belle separazioni tra il nostro balcone e quello del nostro vicino. Inoltre, è una pianta che sporca davvero poco e ci permetterà di avere dei terrazzi sempre puliti come in questo caso.

Un altro fiore che sopravvive bene ai freddi è sicuramente il crisantemo. Appartiene alla stessa famiglia della margherita e i suoi fiori ci ricordano che con l’autunno non tutto va in letargo o muore. Il crisantemo fiorisce proprio in questo periodo, ovvero tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Lo possiamo coltivare in vaso e i suoi fiori possono durare anche per mesi. Certo, vale lo stesso discorso dei ciclamini: se vediamo che gela dobbiamo necessariamente mettere i crisantemi in casa. Questi fiori sono conosciuti in Italia per essere i fiori che le famiglie scelgono per onorare i propri morti al cimitero.

Infine, l’ultimo fiore che ci sentiamo di consigliare è la Callicarpa. I suoi fiori sono in realtà delle bacche che variano dal lilla al rosa. Questa pianta resiste benissimo al freddo e alle gelate ma non ama il vento. Disponiamola, quindi, in luoghi poco esposti.

