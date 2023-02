BAFTA awards 2023, chi sono i vincitori degli Oscar inglesi

Mentre si attendono gli Oscar americani, previsti per il 13 marzo, a Londra vanno in scena i BAFTA awards, una specie di notte da Oscar ma in stile Brit. Presenti anche Kate Middleton e il marito William.

Tutti gli occhi dei Media sono puntati sulla Berlinale, il festival internazionale del cinema di Berlino, ma non troppo lontano si sono svolti i BAFTA awards, una sorta di Oscar inglese. Londra in questo periodo è molto viva e il motivo risiede anche nella fashion week londinese, che si è andata in scena dal 17 al 21 febbraio, per poi lasciare posto a quella di Milano. E durante questa settimana però non abbiamo assistito solo a tanta moda, ma anche tanto cinema con i premi del BAFTA.

La cerimonia, che si è tenuta domenica 19 febbraio, ha visto moltissimi vincitori e anche molte sorprese durante la serata. A sbancare è stato “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, film che si porta a casa ben 7 premi. La pellicola, disponibile su Netflix, è il terzo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque.

Ad affermarsi anche “Gli spiriti dell’isola” con quattro premi tra cui quelli agli attori non protagonisti Barry Keoghan e Kerry Condon. Anche il film “Elvis”, sempre con quattro premi tra cui Austin Butler come miglior attore protagonista. Per miglior attrice protagonista invece vince la straordinaria Cate Blanchett con il film Tár.

BAFTA awards 2023, chi sono i vincitori e quali sono state le nomination

MIGLIOR FILM

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“Gli spiriti dell’isola”

“Elvis”

“Everything Everywhere All At Once” “Tár”

MIGLIORE REGIA

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” – Edward Berger “Gli spiriti dell’isola” – Martin McDonagh

“Decision To Leave” – Park Chan-wook

“Everything Everywhere All At Once” – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

“Tár” – Todd Field

“The Woman King” – Gina Prince-Bythewood

MIGLIORE ATTORE

Austin Butler – “Elvis”

Colin Farrell – “Gli spiriti dell’isola”

Brendan Fraser – “The Whale”

Daryl McCormack – “Il piacere è tutto mio”

Paul Mescal – “Aftersun”

Billy Nighy – “Living”

MIGLIORE ATTRICE

Cate Blanchett – “Tár”

Viola Davis – “The Woman King”

Danielle Deadwyler – “Till”

Ana de Armas – “Blonde”

Emma Thompson – “Il piacere è tutto mio”

Michelle Yeoh – “Everything Everywhere All At Once”

Il film “Niente di nuovo sul fronte occidentale” ha inoltre vinto i premi per miglior sceneggiatura non originale, miglior sonoro, miglior colonna sonora, miglior fotografia e miglior film non inglese. Ecco ai BAFTA awards 2023, chi sono i vincitori della serata.