La settimana borsistica viene archiviata con un buon rialzo. Movimento questo che potrebbe continuare perchè iniziato in un momento ciclico molto favorevole. A ottobre, con una certa ripetitività dal 1898 ad oggi, inizia solitamente il rally natalizio, ma anche un movimento che potrebbe durare fino al mese di aprile del prossimo anno.

La statistica a favore

Il periodo ottobre/aprile dal 1898 ad oggi, ha segnato sempre interessanti rendimenti, superiori agli altri mesi. Quindi, questo potrebbe essere un buon momento per andare a valutare azioni sottovalutate che potrebbero salire da subito.

Si sono formati pattern interessanti sui mercati internazionali, e se la storia si ripeterà anche stavolta potrebbero portare a rialzi anche del 10/15% dai livelli attuali fino al mese di dicembre. Questo, se di volta in volta reggeranno i supporti dinamici che si andranno a formare. Ci sono comunque altre opportunità di potenziale guadagno che potrebbero essere colte sui mercati finanziari dal punto di vista grafico. Fra le altre, ci sono dei BOT a 6 mesi che sembrano davvero interessanti per chi vuole far fruttare i propri soldi nel breve termine.

Ora studieremo i grafici dei prezzi di BPER Banca e Inwit che sono azioni sottovalutate che potrebbero salire da subito.

Le raccomandazioni degli analisti sono favorevoli per quanto riguarda il fair value

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,8450. Le stime degli analisti (11 giudizi) prezzano il titolo intorno ai 2,46 euro per azione con una sottovalutazione attuale di circa il 34%. Rendimento del dividendo al 3,25%. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 1,66 i prezzi potrebbero continuare a salire in 3/6 mesi verso l’area di 2,42/2,58. Una chiusura mensile superiore ai 1,755 potrebbe far archiviare il ribasso di lungo termine.

Inwit, ultimo prezzo a 8,926. Le stime degli analisti (22 giudizi) prezzano il titolo intorno ai 12,83 euro per azione con una sottovalutazione attuale di circa il 34,6% . Rendimento del dividendo al 3,61%. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 8,36, i prezzi potrebbero continuare a salire in 3/6 mesi verso l’area di 9,98/10,34. Una chiusura mensile superiore ai 9,98 potrebbe far archiviare il ribasso di lungo termine.

I livelli di supporto varieranno di settimana in settimana.