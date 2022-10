Azioni impostate al ribasso che potrebbero essere vicine a un’inversione

Nell’ultimo anno le azioni Finecobank non si sono particolarmente distinte a Piazza Affari. Hanno avuto, infatti, una performance negativa posizionandosi nella parte bassa della classifica dei migliori titoli bancari. Le cose, però, potrebbero essere sul punto di cambiare e queste azioni impostate al ribasso potrebbero essere vicine a un’inversione rialzista. Negli ultimi 3 mesi, infatti, solo Banca Generali e Credem hanno fatto meglio di Finecobank.

Azioni impostate al ribasso che potrebbero essere vicine, secondo l’analisi grafica, a un’inversione

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 11 ottobre a quota 12,40 euro, in ribasso dello 0,04% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come si vede dal grafico, la tendenza di breve termine è ribassista, ma le quotazioni stanno combattendo in prossimità dell’importantissimo supporto in area 12,405 euro (I obiettivo di prezzo).

Nelle prossime sedute bisognerà capire le implicazioni della mancata rottura al rialzo della resistenza in area 12,405 euro. Per 0,005 euro, infatti, la resistenza ha tenuto in chiusura di giornata.

La sua rottura al rialzo potrebbe spingere le quotazioni verso area 20 euro. In caso contrario, le azioni Finecobank potrebbero continuare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura, con la massima estensione ribassista che potrebbe andare a collocarsi in area 10 euro.

Azioni che potrebbero salire nei prossimi anni anche se non a sconto

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, dal punto di vista della valutazione, le azioni Finecobank sono sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato nell’ambito dell’analisi classica dei dati di bilancio.

Tra gli indicatori che maggiormente esprimono la sopravvalutazione c’è il rapporto prezzo su utili pari a 19,6x. Questo valore va confrontato con la media del settore bancario che è pari a 7,7x. La società, quindi, opera a livelli di multipli relativamente elevati. Inoltre, allo stato attuale le azioni Finecobank quotano 8,8 volte il fatturato dell’azienda. Anche il Price to Book ratio conferma la sopravvalutazione con un valore di 4,4 da confrontare con una media del settore di riferimento pari a 1,3.

Solo gli analisti, con le loro raccomandazioni, sono ottimisti sul titolo Finecobank. Allo stato attuale, infatti, secondo quanto riportato su riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio ottenuto utilizzando le raccomandazioni degli analistsi esprime una sottovalutazione del 25% circa. È interessante notare come la dispersione nelle previsioni dei 13 analisti che coprono il titolo sia inferiore al 10%.