Azioni EssilorLuxottica, il sentiment è ‘to buy’. La società fa il boom con gli occhiali Smart, mentre annuncia i dividendi 2025

Il 12 febbraio scorso EssilorLuxottica ha diffuso i risultati del quarto trimestre e del 2024, annunciando la proposta di dividendo pari a 3,95 euro per azione. Nel mentre, la società annuncia di aver venduto già 2 milioni di occhiali Smart Ray-Ban Meta, e gli analisti maturano un sentiment sempre più positivo verso l’azienda. È il momento di acquistare le azioni?

Il CdA di EssilorLuxottica si è riunito il 12 febbraio 2025 per l’approvazione del progetto di bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica hanno commentato: “Celebriamo un altro anno di successi straordinari, il quarto consecutivo di crescita del fatturato in linea con i nostri obiettivi, con una forte accelerazione nel quarto trimestre, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, e con utili di Gruppo che raggiungono ancora una volta livelli record“.

Dividendi EssilorLuxottica, stacco della cedola a giugno, importo in linea con l’anno precedente

Stando agli ultimi comunicati diffusi dal gruppo, durante la prossima assemblea annuale del 30 aprile 2025, il cda proporrà agli azionisti di approvare il pagamento di un dividendo pari a 3,95 euro per azione nella data prevista a partire dal 5 giugno 2025, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

L’importo è praticamente il medesimo del 2024, ma è in crescita rispetto agli anni precedenti: 3,23€ nel 2023 e 2,51€ nel 2022, per citare i più recenti. La società ha altresì comunicato che offrirà agli azionisti la possibilità di “percepire il dividendo in denaro o in azioni di nuova emissione“. I risultati dell’azienda si sono rivelati molto positivi, come risulta dal comunicato stampa ufficiale:

Solida crescita del fatturato e margini in espansione nel 2024 – utile netto 2024 sale a 2,35 miliardi

Smart glasses nuovo motore della crescita, Nuance pronto per un esordio promettente – Ray-Ban Meta a 2 milioni di pezzi venduti dal lancio, con una forte accelerazione nel 2024

Fatturato in crescita del 9,2% a cambi costanti nel quarto trimestre e del 6,0% nell’anno

Margine operativo adjusted a 17,0% a cambi costanti1, in aumento di 50 punti base rispetto al 2023

Solido free cash flow5 a 2,4 miliardi di Euro nell’anno

Stando alle prospettive dichiarate da Francesco Milleri e dai suoi collaboratori, “Guardando al futuro, [la società n.d.r] sta entrando in una nuova fase ricca di opportunità come mai prima d’ora, che siamo pronti a cogliere anche grazie all’impegno della nostra comunità di oltre 200.000 persone nel mondo. Dal med-tech agli smart glasses fino ai brand iconici, il nostro impegno per l’innovazione è più concreto che mai“. Molti analisti concordano sul sentiment positivo circa la società, che promette ancora crescita, successo e ottimi premi agli investitori.