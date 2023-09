Il 2023 è stato per i mercati azionari un buon anno fino a ora con il Ftse Mib che sta guadagnando circa il 22%. Una performance che lo colloca al terzo posto tra i migliori indici mondiali dopo il NASDAQ e il Nikkei. Tuttavia, come sempre accade, anche in un contesto così rialzista ci sono state azioni che non hanno fatto guadagnare tanti soldi ai propri azionisti. Ad esempio, Banca Generali ha resolo solo il 5% con una performance che la colloca tra i titoli peggiori da inizio anno. A questo punto quale potrebbe essere lo scenario più probabile fino a fine anno?

Le raccomandazioni degli analisti

Per gli analisti le azioni Banca Generali sono tra le migliori per un investimento di medio/lungo periodo. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il target di prezzo a un anno è praticamente in linea con le attuali quotazioni lasciando poco spazio a possibili apprezzamenti. Questa poco fiducia nel titolo è visibile anche nel rating che al momento è Neutro.

Azioni che non hanno fatto guadagnare tanti soldi ai propri azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 15 settembre a quota 33,67 €, in ribasso dello 0,91% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista ed è supportata dagli indicatori tutti impostati al rialzo. Tuttavia, il ribasso di circa l’1% registrato nell’ultima seduta di Borsa aperta ha dato un forte colpo, anche se non ancora letale, alle speranze dei tori. Come si vede dal grafico, infatti, ancora una volta la resistenza in area 34,42 € ha frenato il rialzo, anche se la tendenza rialzista (linea continua) rimane in vigore. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 33,40 € potrebbe dare un colpo letale alle speranze dei tori.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 33,07 €. In questo caso lo scenario ribassista potrebbe prendere il sopravvento e svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura ((linea tratteggiata).

Letture consigliate

