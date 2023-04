Ci sono dei titoli azionari che a volte scendono senza un motivo apparente. I fondamentali sono ottimi, gli analisti hanno ottimi giudizi, eppure le quotazioni continuano a scendere. In questo caso ci troviamo in presenza di azioni che da un momento all’altro potrebbero esprimere tutto il loro potenziale rialzista. Si tratta soltanto di capire quale sia il livello giusto dove entrare in posizione. Il titolo Pharmanutra si trova in una situazione simile. Dopo un rialzo del 600%, infatti, sono 6 mesi consecutivi che il titolo chiude al ribasso.

Le ragioni per le quali il titolo potrebbe salire oppure continuare a scendere

Secondo le previsioni degli analisti che coprono il titolo, i fondamentali sono molto buoni. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, dalla redditività al rapporto EBITDA su fatturato, dalla crescita del fatturato alla situazione finanziaria, il titolo Pharmanutra è superiore non solo alla media del settore di riferimento, ma anche alla media del settore di riferimento.

Particolarmente interessante, poi, è la convergenza di opinione dei diversi analisti che coprono il titolo. Ciò vuol dire che la dispersione delle diverse raccomandazioni è molto piccola e che, quindi, il consenso degli analisti è molto simile.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Inoltre, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 34,94 e 28,85, rispettivamente, per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Anche il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. In generale, quindi, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo molto sopravvalutato.

Per concludere, notiamo come la società paghi un dividendo dal rendimento molto basso.

Azioni che da un momento all’altro potrebbero esprimere tutto il loro potenziale rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pharmanutra (MIL:PHN) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 52,7 €, in ribasso dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

Un ribasso così longevo non si vedeva sul titolo Pharmanutra da oltre un anno. Al momento, quindi, tutti gli indicatori sono impostati al ribasso e la tendenza in corso è ribassista. Poiché non ci sono più ostacoli tra le attuali quotazioni e il prossimo obiettivo in area 50,4 €, questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso.

Qualora, però, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero continuare fino in area 42 €.

