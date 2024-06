I mercati americani continuano a muoversi a ridosso dei massimi annuali e sembrerebbero intenzionati a continuare questo movimento. Ci avviciniamo frattanto a resistenze primarie di lungo termine e al nostro setup annuale rosso che scadrà il 27 giugno. Saranno questi fattori a stoppare il rialzo dei mercati di Wall Street? Vedremo cosa accadrà, ma va detto che al momento la tendenza di breve e lungo termine è saldamente rialzista. Ora andremo a studiare i grafici di azioni americane su primari supporti e sottovalutate secondo gli analisti.

Amazon

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 182,81 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo a 144,05 e il massimo a 191,70. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze laterali/ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni/settimane superiori all’area di 188,35 (massimo del 12 giugno) potrebbero portare i prezzi nelle prossime settimane verso 178 dove attualmente transita la trendline fatta partire dai minimi di aprile di quest’anno. Il supporto più importante al momento è 181,22, minimo segnato in data 17 giugno.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Buy con target a 218,2 dollari. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 19%.

Azioni americane su primari supporti e sottovalutate secondo gli analisti: Citigroup

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 60,78 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo a 50,38 e il massimo a 64,98. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni superiori all’area di 63 (massimo del 3 giugno) potrebbero portare i prezzi nelle prossime settimane verso 58,65, minimo del 14 giugno, e successivamente verso area 54,52, dove attualmente passa la media mobile a 200 giorni.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 68,12 dollari. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 12%.

