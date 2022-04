L’Istituto Pantone, oltre a decretare annualmente il colore dell’anno, offre anche dei suggerimenti sulle tinte primaverili. La massima autorità in tema di colore è sempre una voce molto ascoltata da stilisti, design, hair stylists. Vediamo le tonalità che sono state scelte per la stagione primavera-estate e quali ci faranno sembrare giovani e bellissime.

Basta con le tinte scure, sono questi i colori della primavera 2022 per sembrare più giovani anche a 50 e 60 anni ma attenzione agli errori colossali

Partiamo con l’Azzurro Spun Sugar. Se proprio non riuscissimo a lasciare il pantalone nero nell’armadio, potremmo utilizzare complemento e top in questo colore che ricorda il cielo. Una gradazione molto particolare, lo Spun Sugar è da inquadrare nei toni pastello. Il colore pastello solitamente viene sconsigliato a chi ha fianchi larghi o pancetta. Possiamo invece dire che un abito con gonna a campana in questa gradazione sarà sicuramente una scelta elegante e ci farà riacquistare la freschezza della bella stagione.

Rosa Gosammer

Questa gradazione di rosa è un complesso mix di rosa tenue e sottotono albicocca che potrebbero anche confondersi con un cipria. È il colore ideale per un abito tubino ricoperto di pizzo della stessa nuance. Perfetto anche se si usa come blush, senza 1 zigomi.

Fucsia Innuendo

Questa è veramente la gradazione più bella per over 50. A metà fra l’anguria e il sorbetto alla fragola, questo colore si preannuncia assai gustoso. È una tonalità di fucsia che sta bene a more o bionde, adatto alle carnagioni chiare od olivastre. Si può abbinare ad un pantalone beige, grigio o nero. L’importante è l’effetto che si avrà accostandolo al viso. L’ovale apparirà più definito grazie alla carica cromatica di questo fucsia.

Blu Skydiver

Altro colore, altri spettacolari abbinamenti: questo blu intenso è perfetto per un outfit color black. Lo potremmo immaginare magari proprio in abbinamento al Fucsia Innuendo: pantalone pinocchietto fucsia e spolverino blu. Questa nuance di blu sta molto bene anche alle brune, per non parlare delle rosse. Non dimentichiamo per chi abbia oltrepassato la soglia degli “anta” di sfruttarlo moltissimo per l’accessoristica. Borse, orecchini e collane dalle geometrie spigolose ed appariscenti ci faranno ringiovanire di almeno 10 anni.

Giallo Daffodil

Stiamo parlando di una gradazione volutamente ispirata al Narciso. Colore primaverile per eccellenza, è decisamente più adatto alle brune. Colore solare e allegro, il Daffodil è più difficile da abbinare. Per questo ci possiamo ispirare alla Natura e proporlo accostato al bianco. Anche gli stilisti delle recenti Fashion Week, hanno proposto il Daffodil come total look.

Grigio Glacier Lake

Un tono a metà fra il grigio e l’azzurro polveroso, il Grigio Glacier Lake è un colore pacato ed elegante. Sicuramente da prediligere per le grandi occasioni come matrimoni o appuntamenti di lavoro importanti. Lo immaginiamo come la tonalità dell’abito della mamma della sposa. È un colore molto simile all’azzurro carta da zucchero che valorizza velluti o al contrario tessuti scivolosi come top in raso. Basta con le tinte scure se possiamo approfittare di queste tonalità uniche.

Blu Harbor

A metà fra il verde petrolio e blu, possiamo descrivere questa gradazione come il colore di alcuni laghi in cui si specchia una folta vegetazione. Può essere abbinato al giallo in un outfit color block. Dona a tutte le tinte di capelli.

Marrone Coca Mocha

Questo marrone è un colore molto caldo simile alla cannella ma per tutte coloro dai 50 anni in poi è assai insidioso. Può far apparire slavate o trascurate. È perfetto solo per i tessuti effetto nabuk e per signore dai capelli biondi.

Viola Dahlia

Si tratta di un viola classico, molto carico e potremmo dire artificiale. Dimentichiamo i lilla e tutta la gamma dei lavanda. Va utilizzato in modo giocoso con il suo complementare giallo oppure con l’intramontabile bianco. Usato in modo classico con tailleur o per tutto l’outfit potrebbe risultare datato.

Rosso Poinciana

Questo è davvero un rosso carico, è la tonalità utilizzata per i rossetti e gli smalti. Chi l’avrebbe detto che l’abbinamento migliore per questa stagione sarà proprio con il rosa? Ebbene se fino a qualche tempo fa molti sarebbero inorriditi all’accostamento, ora è una coppia che funziona come abbiamo visto nelle sfilate di moda più recenti.

Dunque basta con le tinte scure, con questi colori potremo portare un tocco di freschezza al nostro guardaroba.

