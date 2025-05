Avete uno di questi 3 vinili a casa? La vostra passione potrebbe valere 10.000 euro

Il collezionismo appassiona tantissime persone alla perenne ricerca di oggetti autentici e rari, che sono disposti ad acquistare anche a prezzi molto elevati. Tra i beni molto ambiti ci sono i vinili che, ormai, sono stati soppiantati dai CD o dalle piattaforme di streaming.

Negli ultimi anni si è assistito a un loro ritorno e ora anche i giovani scelgono di comprare giradischi e vinili, soprattutto nei negozi di antiquariato o sulle piattaforme online. C’è anche chi, invece, decide di collezionare esemplari vecchi e che con il passare degli anni hanno assunto un grande valore. Ma quali sono i vinili che oggi valgono una fortuna? Scopriamo quelli più rari.

3 vinili rari che oggi si vendono a peso d’oro

Rispolverando cantine, soffitte o sgabuzzini o durante un trasloco avete trovato dei vecchi vinili dei vostri nonni o dei vostri genitori? Tra questi potrebbero essercene alcuni che hanno assunto un grande valore. Quali sono quelli più rari in assoluto?

God Save The Queen – Sex Pistols

l singolo ‘’God Save The Queen’’ dei Sex Pistols è tra i più noti della storia della musica recente e non è difficile recuperare un vinile che lo contenga. A essere particolarmente rara, tuttavia, è una delle prime versioni del 45 giri, cioè quella prodotta dall’etichetta A&M. Successivamente, infatti, i Sex Pistols hanno cambiato casa discografica e si sono legati alla Virgin.

In origine furono stampate 25.000 copie di questa versione, quasi tutte distrutte. Secondo Dan Muscatelli-Hampson di Omega Auctions, potrebbero esserne rimaste in circolazione meno di 25.

Ecco perché oggi questo 45 giri è così raro e il suo valore supera i 10.000 euro (una sua copia è stata addirittura venduta a 16.000 dollari). Pronti a scoprire gli altri vinili ambiti dai collezionisti di tutto il mondo?

Melody A.M. – Royskoop

“Melody A.M.” è un album del duo norvegese Royskopp. A essere rara è una particolare versione di quest’album, di cui sono state stampate solo 100 copie.

La caratteristica che rende il vinile molto raro e prezioso è la copertina disegnata dal noto street artist Bansky. Il valore di una copia di questo album può perfino arrivare a 8.000 dollari.

Love Me Do – The Beatles

Anche “Love Me Do” del famossimo gruppo inglese The Beatles è ricercatissimo e molto raro. In particolare, un vinile della A-Demo del primo singolo dei Beatles può arrivare ad avere un valore piuttosto elevato, di circa 300-400 dollari. Ne sono, infatti, state prodotte soltanto 200 copie.