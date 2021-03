L’amore, sentimento che fa girare il mondo e fa muovere l’universo. Facciamoci caso per un momento: qual è l’oggetto di tutte le canzoni? L’amore! Anche ogni tipo di film ha al suo interno una storia tra due amanti, anche se parla di guerra o di alieni. Protagonista di tutta la nostra vita, ciò che chiunque cerca è amare ed essere amato.

Il sogno del principe azzurro e la ricerca della donna perfetta, spingono uomini e donne alla continua ricerca del partner ideale. In un mondo di relazioni incentrate più sulla tecnologia che sul contatto umano, anche il modo di conoscere potenziali compagni è cambiato rispetto al passato. Ed ecco così che il nuovo modo di “piacersi” equivale a “matcharsi”. Nelle app di dating online come Tinder, fare un match significa piacersi e volersi incontrare. A questo punto, però, la domanda che tutti si pongono è: ma Tinder funziona?

Ma Tinder funziona?

In un precedente articolo (link qui) ci siamo domandati se fosse possibile trovare l’amore attraverso i siti d’incontri. Questa volta, però, vogliamo concentrarci su un altro punto. Per rispondere alla domanda di sopra, dobbiamo prima porcene un’altra apparentemente scontata: noi perché usiamo Tinder? C’è chi lo utilizza per avere un po’ di compagnia, soprattutto in un periodo in cui i rapporti sociali hanno subito una brusca interruzione. C’è chi lo usa per incontri occasionali e per puro piacere fisico, così come c’è chi vi cerca l’amore. Insomma, prima di capire se funziona dobbiamo capire cosa vogliamo.

Siamo pur sempre umani

Ricordiamoci però che siamo pur sempre umani. Ciò significa che al di là della nostra parte razionale c’è anche quella irrazionale. Anche se il nostro obiettivo è quello di trovare l’amore, non è detto che la persona con cui abbiamo matchato ci piaccia effettivamente come pensavamo. Allo stesso modo, nonostante l’intento sia quello di un’amicizia o di incontri fugaci, è possibile che col tempo ci si arrivi ad innamorare.

E quindi, dopo esserci chiesti cosa cerchiamo, dobbiamo anche (e soprattutto) considerare che non è l’app che deve funzionare, ma le nostre relazioni. La verità è che non possiamo andare d’accordo con tutti e per questo non sempre le storie vanno come vorremmo.

Dato che la vita è troppo breve per programmare anche i sentimenti, non sarebbe meglio lasciarsi andare e non pianificare sempre tutto? Così vedremo se… funziona!