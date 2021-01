La pensione di reversibilità è una prestazione riconosciuta al familiare superstite se muore il pensionato o il lavoratore. Non tutti sanno che è possibile ottenere un aumento con un assegno di 52,91 euro al mese, e gli arretrati per un importo massimo di 3.400 euro. Si tratta di un assegno particolare riconosciuto alle vedove o ai vedovi che sono inabili al lavoro. L’assegno è mensile e va ad integrare la pensione di reversibilità per un totale complessivo annuo di 600 euro. Analizziamo quando è possibile l’aumento della pensione di reversibilità nel 2021 solo se si presenta domanda.

Quando spetta l’aumento con assegno vedove o vedovi?

Come nel 2020, anche per il 2021 l’assegno di vedovanza è riconosciuto in base a determinati requisiti reddituali, secondo la tabella ANF pubblicata dall’INPS. Il periodo da prendere in considerazione è dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. L’INPS aggiornerà la tabella con i nuovi importi entro luglio 2021.

L’importo dell’assegno è pari a 52,91 euro al mese, per coloro che hanno un reddito di 28.659,42 euro. L’assegno si riduce a 19,59 euro al mese, se il reddito è compreso nella fascia tra 28.659,43 euro e 32.148,87 euro. Oltre il reddito annuo di euro 32.148,88, l’assegno non è riconosciuto.

Nell’individuazione del reddito bisogna considerare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

Aumento della pensione di reversibilità nel 2021 solo se si presenta domanda

Anche nel 2021 per ricevere l’aumento bisogna presentare domanda. Coloro che non erano a conoscenza dell’assegno ma ne avevano diritto negli anni precedenti, possono presentare domanda per ricevere gli arretrati, fino ad un massimo di cinque anni. La condizione per richiedere gli arretrati e che i requisiti devono sussistere nel periodo richiesto. L’assegno del nucleo familiare è riconosciuto unitamente al pagamento della rata di pensione.

La domanda deve essere presentata telematicamente alla sede che ha in carico la prestazione previdenziale.

Inoltre, bisogna allegare alla domanda dell’aumento della pensione di reversibilità una dichiarazione reddituale che attesti i redditi e la composizione del nucleo familiare.

Se si hanno dubbi sul diritto all’aumento della pensione di reversibilità nel 2021 solo se si presenta domanda, conviene rivolgersi ad un patronato, che potrà inviare la domanda e verificare il diritto di eventuali arretrati.