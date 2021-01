L’INPS con la circolare n. 6/2021 ha chiarito alcuni aspetti per le pensioni del personale, alle dipendenze delle Amministrazioni, iscritto alla Gestione Pubblica. In effetti, le amministrazioni di appartenenza hanno tempo fino a febbraio 2021 per regolare il flusso Uniemens. Il flusso comprende il conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni corrisposte nell’anno 2020. Esaminano quali sono le amministrazioni obbligate ad inviare la denuncia entro febbraio 2021 per la pensione dei dipendenti pubblici.

Obbligo della comunicazione

Sono tenute a trasmettere la denuncia le Amministrazioni ed Enti con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (CPDEL, CTPS, CPS, CPI e CPUG). La denuncia è necessaria per la regolarizzazione contributiva dovuta sulla retribuzione annua. Con la denuncia entro febbraio 2021 i datori di lavoro sono tenuti a verificare se i versamenti effettuati nell’anno 2020 sono in linea con le aliquote contributive, i massimali e le retribuzioni corrisposte.

Inoltre, se ci sono importi errati o calcolati in modo errato, è possibile sanare con le operazioni di conguaglio, necessarie anche ai fini previdenziali, per calcolare l’assegno pensionistico in modo corretto.

Denuncia entro febbraio 2021 per la pensione dei dipendenti pubblici

Le operazioni di conguaglio per le Amministrazioni e le aziende iscritte alla Gestione pubblica devono essere completate entro il mese di febbraio 2021, in riferimento alle retribuzioni corrisposte all’anno 2020.

Inoltre, il termine di versamento della conseguente contribuzione per operazione di conguaglio non è aggravato dell’aggiunta di oneri accessori. Le scadenze del pagamento dei contributi è il 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio.

Quindi, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021. Le Amministrazioni e le aziende che non rispettano le scadenze rischiano sanzioni civili per l’evasione contributiva o il ritardato pagamento.

Nella circolare sopra menzionata, l’Istituto di Previdenza Sociale chiarisce alcuni aspetti sul personale in prestito presso altre Amministrazioni. In effetti, l’Amministrazione, che si avvale di personale di un’altra Amministrazione erogando direttamente la retribuzione, deve comunicare le somme corrisposte al sostituto principale. Questa operazione è necessaria per consentire al datore di lavoro di inviare la denuncia mensile includendo anche le retribuzioni corrisposte da altre amministrazioni.