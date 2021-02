I nostri indicatori, alla chiusura di questa settimana borsistica si sono ulteriormente girati al rialzo per un titolo azionario già presente nella nostra lista di raccomandazioni. Aumento dei volumi, sottovalutazione e tendenza rialzista, è il mix che potrebbe far esplodere al rialzo il titolo Alfio Bardolla.

Quali sono i motivi che ci portano a questa conclusione?

Il nostro Ufficio Studi, dopo i recenti sviluppi del titolo, torna ad occuparsi di questa interessante società quotata all’AIM dall’ anno 2017. Ci riferiamo all’Alfio Bardolla Training Group, società che capitalizza in Borsa circa 8 milioni, specializzata nell’educazione finanziaria. L’azienda offre corsi nel campo degli immobili, degli affari, degli investimenti e degli ebook. Di recente, è entrata anche nel settore del crowfunding.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 febbraio a 1,585 in rialzo del 5,67%. Negli ultimi giorni i volumi sono aumentati rispetto alla media giornaliera e non solo, e questo è un indicatore che rafforza la tendenza rialzista in corso. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 1,68. Nel corso del 2020, il minimo a 0,834 ed il massimo a 1,98.

Analisi di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un prezzo obiettivo a 3,76. I nostri calcoli invece, basati sulla normalizzazione dei bilanci degli ultimi anni e sull’attualizzazione delle prospettive future, portano da un calcolo di fair value superiore ai 4,96. Abbiamo migliorato il giudizio rispetto ai 4,74 dei report precedenti e potremmo farlo ancora nei prossimi mesi.

Aumento dei volumi, sottovalutazione e tendenza rialzista, è il mix che potrebbe far esplodere al rialzo il titolo Alfio Bardolla. Strategia di investimento

Chi possiede il titolo o chi vuole comprarlo da subito, deve inserire lo stop loss a 1,299 e mantenere in ottica di Buy and Hold. Quale potrebbe essere un rischio? La bassa capitalizzazione potrebbe portare a forti escursioni dei prezzi. Per questo motivo, si raccomanda di investire in ottica di lungo termine e non in ottica da trading. I prezzi attuali ci sembrano un buon punto, per chi non lo ha ancora fatto, per scommettere sul futuro di questa società. Obiettivo primo per/entro 3/6 mesi in area 2,65. Se la nostra view si rivelerà corretta, si stanno per aprire spazi per forti rialzi per questo titolo.

Si procederà per step.