Siamo nel Ventunesimo secolo, Anno Domini 2021. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Smartphone, PC, tablet, iWatch. La scienza ha superato i suoi limiti. Ogni giorno si fanno delle scoperte sensazionali. In ogni campo. Ci si trova in un secondo secolo dei Lumi. La ragione può spiegare tutto… o quasi.

Ancora oggi continuano ad esserci delle credenze irrazionali. La superstizione è ancora viva in molte regioni di Italia e del mondo. Ma a cosa serve la superstizione? Cos’è? Funziona davvero? In questo articolo si parlerà proprio di questo.

Attenzione, questi strani comportamenti superstiziosi possono funzionare sul serio.

Cos’è la superstizione?

La superstizione è un insieme di riti, sequenze di movimenti e credenze che sono legate alla magia e al sovrannaturale. Chi crede a tali pratiche è convinto che, mettendo in pratica determinati comportamenti, qualcosa di buono o di nefasto accadrà. Non esiste, però, nessuna relazione di causa ed effetto. I principi della scienza si obliterano nella superstizione. Essa ha a che fare più con le emozioni e le paure di una determinata cultura.

La superstizione è connaturata alla natura umana. Rimanda ad una dimensione altra che si discosta dai Lumi della ragione. Ha a che fare con un mondo sotterraneo, inconscio che segue regole diverse e a tratti inspiegabili. Si innesta nelle maglie della società.

Non è detto, inoltre, che non possa avere un effetto benefico in alcuni casi.

Convinzione e profezie che migliorano la vita

Il sud Italia è pieno di superstizioni. Bisogna evitare di passare sotto una scala. Cambiare strada se attraversa un gatto nero. Evitare di rompere uno specchio.

Anche altri paesi del mondo, però, hanno le loro strane credenze. Quelle legate al buon auspicio e alla fortuna sono le più importanti. In Egitto tenere delle forbici sotto il cuscino durante la notte scaccia gli incubi, in Indonesia i passeri che entrano in casa portano amore e gioia, in India è di buon augurio assistere al parto di un gatto.

Tutte queste superstizioni possono funzionare sul serio. Come mai? Lo dice la scienza. Se una persona crede fermamente in qualcosa di positivo, creerà ogni condizione perché questo si avveri. In modo inconsapevole ed implicito. Come, ad esempio, vivere in salute. Attenzione, però. È importante che la superstizione non condizioni in maniera troppo pervasiva la vita. Si consiglia sempre moderazione ed equilibrio.