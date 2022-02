Febbraio è il mese più corto dell’anno, per cui anche le scadenze fiscali arrivano prima del solito. Facciamo il punto della situazione, ma attenzione perché lunedì 28 scade la rata della cartella per chi ha aderito alla rottamazione-ter. Vediamo di cosa si tratta, ricordando che invece a marzo debutterà l’assegno unico con gli importi che abbiamo già visto.

L’agenda fiscale di lunedì 28 è densa di scadenze

Vediamo quali sono le principali scadenze che hanno in lunedì 28 febbraio il loro comune denominatore.

Scade il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre del 2021. L’imposta va pagata in un’unica soluzione utilizzando il modello F24 predisposto da AdE (Agenzia delle Entrate) in modalità telematica. Per gli Enti pubblici, invece, il modello di riferimento è l’F24-Ep.

Anche coloro che versano l’imposta di bollo in maniera virtuale sono chiamati al versamento entro lunedì. In questo caso si tratta della prima rata bimestrale 2022 dell’imposta e relativa alla dichiarazione presentata entro lo scorso gennaio.

Un’altra scadenza riguarda la presentazione degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio. Andrà indicato sia l’ammontare dell’imposta dovuta, sia gli estremi del versamento. La scadenza riguarda gli enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati. Su di loro ricade inoltre l’obbligo di versamento dell’IVA intracomunitaria relativa al mese di gennaio. L’imposta va pagata utilizzando il modello F24 e quindi in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Attenzione perché lunedì 28 scade la rata della cartella per chi vuole continuare a godere delle agevolazioni del Fisco

I tipografi autorizzati alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati, devono inviare la comunicazione annuale riferita al 2021. In essa devono indicare i dati delle forniture di documenti fiscali fatti (rispettivamente) a rivenditori e utilizzatori.

Entro il 28 i soggetti passivi IVA devono inviare online la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 4° trimestre 2021. L’invio potrà essere fatto direttamente o tramite intermediario abilitato, usando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

Infine, i sostituti d’imposta devono provvedere al conguaglio ai fini IRPEF. Il riferimento è alle ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La prossima scadenza per la rata rottamazione-ter

Chiudiamo con un’altra scadenza importante e che riguarda i contribuenti in regola con i pagamenti che hanno aderito alla rottamazione-ter. Lunedì prossimo, infatti, scade il termine per saldare la rata della c.d. definizione agevolata delle cartelle che prevede diverse agevolazioni.

Al riguardo, il legislatore concede 5 giorni di tempo di tolleranza, pertanto la scadenza ultima è lunedì 7 marzo, considerato che il 5 cade di sabato. Per chi è in regola con i pagamenti, conviene continuare ad esserlo per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Dunque, per pagare sarà sufficiente utilizzare il bollettino che a suo tempo ha inviato l’AdE e recante data 28 febbraio 2022. Per chi lo avesse smarrito, è possibile recuperarlo accedendo alla propria area riservata e procedere a scaricarlo.

Approfondimento

Ecco come compilare la DSU e richiedere l’ISEE utile per i Bonus o l’assegno unico o altre prestazioni economiche.