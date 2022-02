Contro colesterolo e glicemia alta, un primo piatto sfiziosissimo perfetto per pranzo che ci darà la giusta carica per la giornata

Cucinare è una vera e propria arte. Molti di noi si dilettano ai fornelli, preparando sempre nuove ricette che possano deliziare il nostro palato e quello dei commensali. Quello che alcuni ignorano, però, è che le ricette possono anche diventare delle vere alleate della nostra salute. Conoscendo le proprietà degli ingredienti, potremmo preparare dei piatti amici del nostro organismo.

Farro con alici, rucola e zucchine, un vero e proprio primo piatto amico della salute e buonissimo da mangiare

Per contrastare l’innalzamento della glicemia, potremmo provare ad affidarci agli alimenti ricchi di omega 3. Quest’ultimo, come sappiamo, è contenuto soprattutto nel pesce azzurro. Perciò, le alici, come specifichiamo anche in questo nostro precedente articolo, saranno sicuramente un’ottima scelta per la nostra ricetta. La rucola, poi, grazie alle sue proprietà, farebbe da alleata alle alici, e potrebbe dare una mano al nostro organismo in questo caso. Anche la Fondazione Veronesi ci offre un’ottima dritta, ricordando che alimenti come il farro possono aiutare a gestire i livelli di colesterolo cattivo presenti nel sangue. Infine, le zucchine sarebbero utili a contrastare l’innalzamento sia dei livelli di glicemia che di colesterolo cattivo nel nostro sangue, proprio come ricordiamo in questo nostro articolo. Dunque, vediamo gli ingredienti esatti che ci servono per preparare il nostro farro con alici, rucola e zucchine.

Per prima cosa, dovremo procurarci:

300 g di farro;

15 alici;

2 mazzi di rucola;

olio extravergine di oliva;

6 zucchine;

sale;

pepe;

1 spicchio di aglio.

Ora, iniziamo a prenderci cura delle alici. Puliamole con attenzione, eliminando in primis la lisca centrale e passando poi anche alla testa. Quando avremo finito di pulire il pesce, mettiamo una padella a scaldare sul fornello, con un goccio di olio extravergine di oliva e lo spicchio di aglio. Nel mentre, laviamo le zucchine, dividendole in cubetti per poi metterle in padella a cuocere. In padella, inseriamo anche le alici già pulite e aggiungiamo un pizzico di sale. Prendiamo poi una pentola, riempiamola di acqua e mettiamola a bollire sul fuoco. Quando l’acqua avrà raggiunto il giusto stato di ebollizione, mettiamo a cuocere il farro per il tempo indicato sulla confezione. Quando sarà trascorso il tempo necessario, scoliamo il farro e aggiungiamolo nella padella insieme agli altri ingredienti.

E ora non ci resta che impiattare. Dunque, potremmo aver trovato un amico contro colesterolo e glicemia alta, un primo piatto che delizierà anche il nostro palato. Ovviamente, prima di inserire questa ricetta nella nostra dieta, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Solo un esperto, infatti, potrà dirci se questi ingredienti sono realmente adatti alla nostra condizione di salute.