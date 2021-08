Fra tutti i requisiti richiesti dalle autorità greche per l’imbarco in pochi pongono l’attenzione su un particolare imprevedibile che potrebbe far slittare i nostri appuntamenti.

Non bastano, infatti, tampone, certificazione verde e PLF se sbarcati in territorio greco ci viene richiesto questo check. La cosa bizzarra è che le modalità di scelta dei viaggiatori sono del tutto casuali. Perciò, attenzione perché all’arrivo in Grecia in modo imprevedibile potremmo essere chiamati a fare questo test.

Rimane, infatti, sempre necessario il rispetto di tutte le disposizioni vigenti per evitare di rovinarci la vacanza. L’esempio chiaro è quando sono stati “bloccati diversi viaggiatori che non hanno compilato questo documento per andare in Grecia”. Dopotutto, le richieste delle autorità greche non sono particolarmente esigenti e non richiedono necessariamente la completa vaccinazione. Dato che “pochi sanno che partendo per la Grecia senza questi 2 documenti si rischia l’imbarco” è importante essere sempre informati sulle novità.

Per questo consigliamo di consultare regolarmente la piattaforma ministeriale di Viaggiare Sicuri, contenente tutte le norme per i viaggiatori dall’Italia verso l’estero.

Nel caso avessimo programmato un appuntamento prossimo all’arrivo in Grecia consideriamo l’idea di posticiparlo almeno di un’oretta circa. Non tanto per un possibile ritardo dell’aereo, quanto per una attesa inaspettata in aeroporto.

Infatti, la normativa greca prevede che i viaggiatori in ingresso, possano essere scelti per fare un tampone in aeroporto in modo totalmente casuale.

Non importa se abbiamo la vaccinazione completa o quando abbiamo effettuato l’ultimo tampone. Se siamo chiamati a farlo non c’è scampo.

Resta il diritto da parte del viaggiatore di sottrarsi al test, ma in tal caso le autorità greche possono obbligare costui a tornare nel Paese di partenza. Una volta effettuato il tampone toccherà attendere intorno ai 10-15 minuti per i risultati. Dopotutto, viste le intensificazioni dei controlli e i requisiti richiesti per l’ingresso è raro che capiti un soggetto positivo. Tuttavia, potrebbe essere piuttosto scocciante l’attesa se si è di fretta.