Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai il fenomeno phishing, in continuo aumento, coinvolge sempre più utenti, al punto che, oltre alle nostre istituzioni, numerose aziende mettono in guardia dalle truffe. Noi in ProiezionidiBorsa siamo sensibili a divulgare metodi e consigli per i nostri lettori.

Anche Apple mette in guardia dalle truffe. Ecco come proteggersi dalle truffe con carta se si possiede un Apple. Tra le tante truffe sul web, Apple mette in guardia dai raggiri con le carte regalo App Store, iTunes e Apple Store, spiegando dettagliatamente ai suoi utenti come riconoscerle.

Sta accadendo, infatti, che i truffatori contattano la vittima chiedendo loro di effettuare pagamenti urgenti attraverso carte regalo App Store, iTunes, Apple Store. A quel punto viene chiesto di fornire i numeri stampati dietro, e tutto il credito sulla carta verrà speso. Potrebbe accadere di ricevere una mail (identica a quella inviata dall’azienda), che comunicando che il proprio dispositivo Apple ha un virus, chieda il nome dell’account, nonché la password.

Ecco un altro tentativo di truffa!

Infatti, la cosa che deve destare sospetto, è la richiesta dei dati personali. I truffatori copiano le email delle aziende, al punto da farle sembrare così identiche, da indurre l’utente a confidare nella loro autenticità.

Anche Apple mette in guardia dai raggiri online

La truffa informatica, o phishing, consiste nell’ingannare l’utente attraverso sms, email, che sembrano provenire da siti di e-commerce o da istituti finanziari, come banche. In questi messaggi, in cui magari si intimorisce l’utente, rappresentando problemi di registrazione o altro, si invita a fornire i propri dati di accesso.

Truffe ancora più subdole, cui ci mette in guardia la Polizia Postale, sono quelle in cui nel contenuto del messaggio vi è anche un allegato contenente un virus informatico. Una volta aperto l’allegato, il virus potrebbe carpire tutti i nostri dati.

Ecco come proteggersi dalle truffe con carta se si possiede un Apple. Inoltre, l’azienda mette in guardia, invitando i suoi clienti a prestare attenzione. Le carte regalo App Store e iTunes si possono utilizzare solo sull’Apple Store online e negli Apple Store.

Approfondimento

Quanto si può prelevare al bancomat senza incorrere in controlli?