Quando si rientra dal fruttivendolo, in genere si sistemano tutte le verdure nel frigorifero, pensando in questo modo di conservarle nel migliore dei modi. Tuttavia ci sono alcune verdure che non vanno nel frigorifero pena una perdita delle loro capacità nutritive. Vediamo allora quali sono le verdure che vanno conservate in frigo e quali no.

Come mai questa differenza?

Il fatto che ci siano alcune verdure che si conservano meglio in frigorifero, dipende solamente dalle qualità di queste verdure. Molte verdure non sono originarie dell’Italia, ma provengono da altre regioni del mondo.

Le regioni più fredde sono quelle più vicine ai poli, le regioni più calde quelle che si avvicinano all’equatore. La fascia mediana è la zona temperata, quella a cui appartiene anche l’Italia.

Con le scoperte geografiche, sono arrivate in Europa molte verdure non originarie della nostra terra, e della zona climatica temperata a cui apparteniamo.

Quali sono le verdure da conservare in frigo

Quando si mettono le verdure in frigo in effetti si ricreano le stesse condizioni climatiche delle terre in cui sono nate. Perciò in frigo andranno le verdure che sono nate in clima freddo, perché la loro buccia e la loro struttura non solo sopporta bene il freddo, ma fa anche loro bene.

Se queste verdure si lasciassero fuori del frigo, rischierebbero la formazione di batteri che le attaccano e le renderebbero contaminate biologicamente. La temperatura del frigo blocca allora la prolificazione batterica.

Le verdure che si conservano in frigorifero sono: asparagi, carote, broccoli, insalate e funghi e qualche altra.

Le verdure da non mettere in frigo

Se invece si mettessero in frigo le verdure che provengono storicamente da regioni calde, allora il freddo provocherebbe l’effetto contrario. Invece di conservarle ne accelererebbe la degradazione, per cui si guasterebbero in breve tempo. Queste verdure si conservano meglio lontano dal frigorifero, in ambiente asciutto e al riparo dalla luce.

Ecco le verdure da non mettere in frigorifero: pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, fagiolini, zucche, rape, patate, aglio, cipolle e scalogni.

In questo modo le verdure si conservano al meglio. Si tenga presente che quando si coglie una verdura, questa va consumata al più presto, perché per sopravvivere, non potendo attingere gli alimenti nutritivi dalla terra, li attinge da sé stessa. Così più passa il tempo e più la forza nutritiva della verdura degrada.

