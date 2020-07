Niente contanti uso solo di carte: è l’obiettivo dichiarato del Governo. Ma l’uso delle carte di credito e di debito, fortemente caldeggiato dall’Esecutivo Conte Bis, ha le sue controindicazioni. Anzitutto non tutti le hanno. E soprattutto posso essere oggetto di utilizzo fraudolento. E allora fai attenzione alle 5 cose che mettono in pericolo la tua carta. Ecco le soluzioni per mettere al sicuro i tuoi soldi

I nostri soldi sui conti correnti sono costantemente in pericolo, a causa dell’utilizzo delle transazioni digitali. Carte di Credito, carte di debito, pagamenti online, possono cadere nelle rete di hacker, truffatori, ladri. Questi si appropriano del codice, delle password di accesso ai conti o truffano facendosi pagare per prodotti che non esistono. Per evitare questi pericoli occorre alzare il livello di attenzione e di prevenzione. Ecco 5 suggerimenti per mettere al sicuro i tuoi soldi.

La prima fonte di pericolo per le nostre carte, i nostri conti, i nostri soldi, siamo noi stessi. La nostra distrazione. Raramente scordiamo dei soldi in giro. Siamo molto attenti al contante. Ma quante volte capita di prelevare e scordarsi il bancomat nello sportello Atm? O in un negozio di pagare, prendere la roba e uscire di corsa lasciandolo nel pos?

Quando effettuate una operazione con la carta di credito, focalizzatevi sulla operazione. Non fate altro. E soprattutto evitate di farvi vedere mentre digitate il codice pin.

Le truffe online sono all’ordine del giorno. Ma si possono evitare, in questo modo

La pandemia ha dato una spinta all’uso delle carte sul web. E ha dato una spinta ai truffatori e agli hacker. Il phishing è la truffa più comune e la più usata. Vi arriva una mail molto simile a un messaggio di posta elettronica ufficiale della vostra banca, della Posta, ecc. A chi scrive di recente è arrivata una mail perfettamente simile a quella della società di hosting del suo sito personale.

Tutte hanno la stessa finalità: recuperare i vostri codici di accesso alla carta di debito o di accesso alla vostra banca online. La sequenza è sempre la stessa. Vi invitano a cliccare su un link per una verifica, per accedere a una pagina ecc. Non fatelo mai. Prima di cliccare sul link di una mail assicuratevi che sia una mail reale e sicura.

Virus e clonazione sono altri due pericoli da non sottovalutare

Non capita solo con le mail, spesso ci sono anche dei siti che sono tali e quali a siti di grandi istituti, banche, assicurazioni, aziende. Cliccate su un link pensando che sia sicuro e invece non lo è. Se un sito nuovo che non conoscete, vi invita a fare delle operazioni (come cliccare su link), assicuratevi che abbia una certificazione di sicurezza.

Anche perché in questo modo evitate di fare accedere al vostro dispositivo dei possibili virus. Infatti cliccando su un link si può inconsapevolmente scaricare un programma che si insinua nel dispositivo e rileva tutti i dati (si chiamano trojan).

Infine c’è la clonazione della carta. Può sembrare una possibilità remota. Eppure basta un chip posto in un apparecchio che legge la banda magnetica e il vostro codice, e il gioco è fatto.

Un ultimo consiglio, fondamentale. Controllate sempre e costantemente il vostro conto corrente. E al primo movimento sospetto avvertite la banca, bloccate la carta e fate denuncia alle autorità

