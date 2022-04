L’oroscopo di metà aprile per la fine del mese indica alcuni favoriti rispetto ad altri. Sicuramente al top della classifica si trovano Sagittario e Acquario. Grande fortuna e novità in arrivo anche per il Cancro, che ritroverà passione e desiderio spenti nell’inverno. Ecco senza indugi la prima parte delle previsioni.

Ariete. Attenzione alle relazioni in bilico. Sul lavoro si potrà realizzare molto: svolte inaspettate per i liberi professionisti. Fine settimana nero per la buona sorte. Toro. Non tutti sono all’altezza di ciò che si sta cercando in amore. Lunedì e martedì attenzione al lato economico. In generale meglio fermarsi e aspettare tempi migliori. Gemelli. Attenzione alle sorprese in amore, anche nelle storie già rodate. Dispute legali all’orizzonte. Le stelle invitano alla calma. Cancro. Il desiderio si risveglia dopo mesi invernali pieni di problemi. Aprile è il mese giusto per nuove proposte di lavoro. Le stelle sono dalla parte di questo segno fino a fine mese. Leone. Piccole tensioni di coppia in vista. Progetti importanti in arrivo sul lavoro. Attenzione a non affaticarsi. Vergine. L’amore sembra non essere particolarmente costruttivo. Piccoli conflitti nell’ambiente lavorativo. Le idee andranno portate avanti con giudizio.

Attenzione alla Luna che da metà aprile favorisce Bilancia e questi altri segni fortunati con fiumi di danaro

Non finisce qui. Mancano ancora altri sei segni all’appello. Tra questi il Capricorno dovrà stare attento a spiacevoli sorprese, mentre lo Scorpione avrà problemi con Saturno. Mercurio favorisce invece i nati sotto il segno dei Pesci.

Le previsioni nel dettaglio

Bilancia. Attenzione alla Luna che da metà mese darà grandi soddisfazioni in amore. E non conviene ritardare accordi lavorativi importanti. Il fine settimana porta consiglio. Scorpione. Occhio alle polemiche inutili nella coppia. Saturno si oppone a una buona comunicazione sul lavoro. La prudenza sarà una dote necessaria. Sagittario. Ottime relazioni con Ariete e Acquario. Questa è la settimana giusta per sfruttare ogni buona idea lavorativa e recuperare i soldi. Capricorno. Sorprese positive in famiglia. In ufficio meglio evitare salti nel buio. Buone ispirazioni verso fine settimana. Acquario. Luna e Marte faranno nascere grandi sensazioni e sentimenti. Manualità e lavori creativi daranno grandi soddisfazioni. Buone intuizioni tra venerdì e sabato. Pesci. Grandi progetti in vista per le coppie più collaudate. Mercurio alimenta la speranza di maggiori guadagni futuri. Fortuna in arrivo nel fine settimana.

Approfondimento

