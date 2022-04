Non solo i tulipani ma anche questa pianta ornamentale per rendere giardini e balconi profumatissimi con un tocco di colore primaverile

La primavera invoglia a curare di più il proprio giardino. Si possono realizzare tanti piccoli lavori di miglioramento e di rimessa in ordine delle piante di casa. Adesso che la temperatura si è fatta più mite, per esempio, si può gradualmente portare all’aperto l’azalea, in una posizione riparata dal vento e semi ombreggiata. Va innaffiata, quando possibile, con acqua non calcarea, piovana o demineralizzata. L’operazione va ripetuta ogni tre o quattro giorni. Per favorire la schiusa dei boccioli è utile vaporizzare la chioma. Via via che questi sfioriscono, bisogna eliminare le corolle. Chi può tenere la pianta solo in casa dovrebbe assicurarle una posizione luminosa, ma al riparo dal sole. La pianta delle matite, come tutte le piante grasse, avrebbe dovuto rimanere a riposare senza acqua e concime.

Arrivata la primavera, è ormai tempo di riprendere gradualmente a innaffiarla. Attenzione a non schizzare fusto e foglie: l’acqua va versata solo sulla terra, quando quest’ultima è completamente asciutta. Per capire se lo è basta usare un bastoncino di legno come quelli per gli spiedini. Va inserito al centro del vaso, e dopo un quarto d’ora sfilato. Basta toccarlo per capire se il terriccio è ancora bagnato oppure no. Questa pianta, infatti, così chiamata per la forma a matita delle foglie, rischia di marcire se viene bagnata troppo.

Per recidere i tulipani in fiore e farne un bouquet da regalare, bisogna evitare di tagliare anche le foglie. Queste ultime, infatti, servono a nutrire il bulbo attraverso la fotosintesi clorofilliana e finché sono ancora verdi vanno lasciate dove sono. Tagliandole, il bulbo non avrebbe più la forza di tornare a produrre il fiore nella prossima stagione. Le foglie seccheranno e si staccheranno da sole con il passare delle settimane.

Quali vasi scegliere

Non solo i tulipani sono oggetto di consigli, ecco altre utili idee per il giardino di casa in questo periodo di transizione. I vasi più indicati per gli agrumi sono quelli in cotto, perché garantiscono una migliore aerazione delle radici. I vasi scuri sono invece da evitare, perché si surriscaldano. In questi giorni anche i ciliegi stanno fiorendo: non bisogna dimenticare che sopportano bene il freddo addirittura fino a -20°, mentre soffrono il caldo estivo.

