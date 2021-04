Non è facile affrontare un cambio di stagione. Esso si protrae per molto tempo e coinvolge vari ambiti. Bisogna tirar fuori i vestiti più leggeri. Si cambiano le proprie abitudini. Si va incontro alla bella stagione. Purtroppo quest’anno caratterizzata ancora dal Covid 19. L’assestamento, però, non è sempre facile.

Si possono manifestare dei segnali fisici di stanchezza. Si tratta, di sicuro, di un passaggio che richiede delle modifiche abbastanza profonde. In più, non è esente da rischi.

Attenzione alla cultura popolare, può essere importante per tutti anche oggi perché un detto antico ci mette in guardia da una problematica seria del cambio di stagione.

Non bisogna mai abbandonare il passato

La saggezza dei nostri avi conserva tuttora una valenza fondamentale. La mente umana è impregnata di senso comune e di cultura popolare. È una componente essenziale nella crescita di ciascun individuo. L’apprendimento e l’intelligenza non sono altro che l’appropriazione degli strumenti della collettività da parte del bambino.

Ogni evento importante si scolpisce nelle idee di gruppo. Si trasmette tramite proverbi e modi di dire che guidano il singolo. Non bisogna mai abbandonare il passato. La storia è la più grande maestra di vita.

Attenzione alla cultura popolare, può essere importante per tutti anche oggi perché un detto antico ci mette in guardia da una problematica seria del cambio di stagione.

Cultura popolare e cambio di stagione

Esistono molti detti davvero lungimiranti e intelligenti. Essi cercano di aiutare l’uomo nella vita quotidiana. In particolare, uno riguarda il cambio di stagione. Si dice che non bisogna mai “spogliarsi al primo caldo”. Nonostante all’inizio della primavera ci siano delle giornate di sole molto calde, sarebbe un errore indossare subito vestiti leggeri. Il brutto tempo, la pioggia e il freddo sono ancora in agguato. Gli sbalzi termici tipici del periodo potrebbero portare a malanni anche abbastanza gravi.

Seguendo la saggezza del passato, si consiglia di aspettare qualche giorno in più prima di gettarsi a capofitto nella bella stagione.