Ieri la Borsa di Milano ha messo a segno il terzo rialzo consecutivo. Il pesante ribasso del mercato nella seduta di lunedì aveva fatto pensare al peggio. Ma dopo un’inversione di marcia, i prezzi hanno annullato le perdite precedenti e sono tornati sui livelli di una settimana fa. Tuttavia, rispetto a sette giorni fa il clima in Borsa è totalmente diverso e le prossime sedute potrebbero sorprendere tutti.

Attenzione alla Borsa di Milano perché si va verso questo clamoroso e inaspettato scenario

La Borsa di Milano in una settimana è passata dalle stelle alle stalle e di nuovo alle stelle. I prezzi in questi 7 giorni sono saliti sull’ottovolante. Lunedì Piazza Affari sembrava sull’orlo dell’abisso, oggi è in rampa di lancio pronta finalmente a ritoccare il record annuale. Non è la prima volta quest’anno che la Borsa di Milano è passata dalle stalle alle stelle e ogni volta il rimbalzo dei prezzi ha portato a nuovi massimi.

Nella seduta del 28 gennaio i prezzi sono rimbalzati dopo 2 settimane di ribassi. Sono seguite 7 sedute consecutive al rialzo prima di una correzione. Il 21 luglio i prezzi hanno messo a segno una seduta di rialzo che ha interrotto un calo che durava da un mese e mezzo. Tre settimane dopo i prezzi hanno realizzato il massimo dell’anno e degli ultimi 13 anni.

Potrebbe verificarsi la stessa situazione anche nelle prossime sedute? Le premesse ci sono tutte. Dal minimo di lunedì alla chiusura di ieri, il Ftse MIB (INDEX:FTSEMIB) è salito del 4,5%. Ieri l’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso a 26.083 punti, quindi sopra la soglia dei 26.000 punti. Questo risultato è molto importante e le motivazione le abbiamo indicate nell’articolo: “Dopo la grande paura per Piazza Affari adesso si apre questa grande opportunità”.

Cosa può accadere oggi a Piazza Affari

Se oggi i prezzi supereranno la soglia dei 26.300 punti, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per il ritocco del massimo dell’anno. Quindi attenzione alla Borsa di Milano perché si va verso questo clamoroso e inaspettato scenario, inimmaginabile solamente 4 giorni fa.

Scenario che rimarrebbe comunque valido anche se domani i prezzi dovessero calare. Dopo tre rialzi consecutivi, potrebbero arrivare delle vendite di chi vuole monetizzare i guadagni fatti in settimana. L’importante è che i prezzi non scendano sotto la soglia dei 25.700 punti. Tra l’altro una discesa fino a quel livello chiuderebbe un gap lasciato aperto dai prezzi proprio nella seduta di ieri.

