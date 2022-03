Il Codice della Strada ha un intero Titolo, il V, dedicato alle norme comportamentali. Pone, cioè, tutta una serie di regole e divieti che gli automobilisti devono rispettare sulla strada. Non solo ma prevede anche tutta una serie di adempimenti che la Pubblica Amministrazione deve compiere per garantire una circolazione stradale sicura. Oltre alla legge, anche i giudici hanno contribuito ad elaborare una serie di regole che la Forza Pubblica deve rispettare sulla strada.

In particolare nell’accertare le eventuali violazioni degli automobilisti. Si pensi all’obbligo di omologazione e taratura dell’autovelox, che se non adempiuto porta all’invalidità della multa. Oppure alla durata minima necessaria del segnale giallo del semaforo affinché la sanzione per passaggio con il rosso, accertata con T-red, sia valida. Ci sono molti altri esempi come questo.

Attenzione a questo tipo di segnaletica perché se non rispettata il Codice della Strada prevede multe molto salate

Premesso questo, va anche ricordato come le strade italiane non siano in perfette condizioni. È noto come le carreggiate siano, spesso, piene di buche e la segnaletica orizzontale sulla strada sia, molte volte, invisibile a causa dell’usura. Il legislatore è piuttosto consapevole di questo fatto, tanto che ha tentato di risolvere con il comma 2 dell’articolo 38 del Codice della Strada. Questa norma prevede la prevalenza della segnaletica verticale rispetto a quella orizzontale. Probabilmente, appunto, vista la minore esposizione all’usura di questo tipo di segnalazione, e alla sua maggiore visibilità.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10062 del 2022, ha affrontato il problema della non visibilità del segnale verticale. Infatti non solo le strade possono essere piene di buche e la segnaletica orizzontale cancellata, ma è anche possibile che siano nascosti i segnali verticali. La mancanza dei segnali verticali è una questione davvero importante. Questo perché intanto evita all’automobilista non solo la multa e aumento del premio assicurativo per gli eventuali danni. E poi perché la presenza o meno del segnale cambia la ripartizione della responsabilità tra i conducenti in caso di incidente. Per cui attenzione a questo tipo di segnaletica nelle strade.

L’importanza della segnaletica verticale

La Corte di Cassazione ha spiegato che la visibilità della segnaletica verticale è fondamentale. Questo perché la segnaletica stradale deve rispettare il principio di tipicità. Ovverosia detto in parole semplici, se il segnale stradale non è visibile non esiste l’obbligo per l’automobilista. È la visibilità del segnale che fa nascere la regola stradale di dare o non dare la precedenza, o qualsiasi altra norma di comportamento. Se il segnale non c’è, non vi è nemmeno l’obbligo di comportamento. A quel punto si applicano le regole generali della strada. Nel caso delle precedenze, se non è disposto niente, la precedenza è di chi proviene da destra.

Questo principio chiarito dalla Cassazione è fondamentale. Infatti, se non c’è segnaletica stradale intanto non c’è la violazione e quindi non c’è la multa. E, poi, in caso di incidente la responsabilità e il risarcimento dei danni andranno valutate dal giudice in base alle norme stradali generali. Se si verifica un incidente, il giudice dovrà valutare la responsabilità in base alla regola della precedenza da destra ove la segnaletica verticale sia invisibile.