Abbiamo cominciato con le pulizie di primavera e il tanto temuto cambio di stagione nell’armadio. Una buona occasione per fare un po’ di cernita tra tutti i nostri abiti e giubbini che non usiamo più.

Controlliamo con attenzione che i capi ci entrino ancora, che ci piacciano e che non siano rovinati. Ecco che ci capita sottomano un vecchio giubbotto imbottito ormai fuori moda e piuttosto danneggiato. L’abbiamo usato e riusato tanto in questa stagione fredda, sfruttato così tanto che è ora di cambiarlo.

Ma invece di buttarlo subito via possiamo provare a riciclarlo per creare nuovi oggetti per la casa. Il riciclo è proprio questo, dare nuova vita ad oggetti che ormai non possiamo più utilizzare. Sono tante le cose che possono essere riutilizzate, anche un vecchio piumone può esserci ancora utile.

Perché buttare via il vecchio giubbotto rovinato, ecco qualche idea creativa per riciclarlo e creare oggetti utili per la casa

I giubbotti imbottiti, sia più leggeri che più pesanti, possono avere tantissimi altri utilizzi. Non più come giacche a vento per proteggerci dal freddo, ma oggetti di uso comune. Prima di tutto possiamo riciclare le cerniere e utilizzarle per creare nuovi cuscini o sostituirne una difettata.

Un sacchettino multiuso

Ma perché non tagliare le maniche del giubbotto e creare una sacca impermeabile multiuso? Grazie all’imbottitura e al tessuto idrorepellente possiamo mettere al sicuro gli oggetti più delicati. Tagliamo le maniche della lunghezza che preferiamo e sfruttiamo il polsino elasticizzato.

Giriamo la manica all’inverso e utilizziamo un disco di feltro che creerà una base più solida. Cuciamolo alla base, possiamo farlo a mano ma meglio usare una macchina da cucire con punto a zigzag. Rovesciamo la manica sul dritto ed ecco una pratica sacca per portare borracce, biberon o anche il telefonino. Per creare una chiusura vera e propria possiamo inserire un cordoncino richiudibile praticando un foro nel polsino.

Sfruttando l’imbottitura del giubbotto avremo una sacca con una protezione per gli oggetti più fragili. Possiamo usarla anche per trasportare obiettivi costosi per la macchina fotografica.

Cuscini, ma anche sciarpe imbottite

Il modo più semplice di riciclare un giubbotto è sicuramente ricavarne qualche cuscino. Ci basta tagliare un quadrato sulla parte della schiena e cucire i bordi. Possiamo utilizzarlo per le sedie che teniamo in giardino, ad esempio. Ma perché non creare una sciarpa imbottita, una sorta di scaldacollo per il prossimo inverno? Comodo e pratico, abbiamo visto che quest’anno è andato molto di moda.

Quindi, perché buttare via il vecchio giubbotto rovinato se possiamo riutilizzarlo così senza troppi sforzi. Si tratta sempre di un tessuto imbottito e impermeabile che è un peccato sprecare.

Sfruttiamo gli oggetti il più possibile, dando loro una nuova funzione aiuteremo l’ambiente risparmiando denaro prezioso. Anche un ombrello rotto si può riutilizzare in tantissimi modi prima di farlo diventare spazzatura.

