Non sempre si vuole accettare l’eredità di un parente perché magari sappiamo quella persona aveva molti debiti. Più prudente allora valutare prima se conviene davvero accettare quell’eredità oppure no. In questo caso è bene fare attenzione a questo adempimento perché significa accettare l’eredità in automatico.

Con l’accettazione tacita si diventa eredi immediatamente, senza aver avuto tempo di pensare e di valutare cosa realmente volessimo fare. Come avviene l’accettazione tacita dell’eredità? Avviene compiendo degli atti che per la legge possono essere posti in essere solo dall’erede. Di conseguenza chi compie quegli atti diventa subito ed immediatamente erede.

La voltura al catasto

Il catasto è quel registro pubblico che deve rendere noto a tutti chi siano i proprietari dei vari immobili. La voltura catastale è l’atto con cui si comunica a quell’ufficio che quel certo immobile non è più di proprietà di Tizio, ma dei suoi figli o nipoti perché hanno ereditato.

Quando si è proprietari di un bene immobile da questa situazione discendono ovviamente degli obblighi. Prima fra tutti quello di pagare le tasse come quella sulla spazzatura o l’IMU se dovuta. Per questo motivo secondo la Corte di Cassazione la voltura catastale dell’immobile comporta accettazione tacita dell’eredità.

Attenzione a questo adempimento perché significa accettare l’eredità in automatico

Bisogna conoscere un altro dettaglio della giurisprudenza in materia.

Se la voltura catastale non è fatta dall’erede

Il Tribunale di Torino ci viene in aiuto con la sentenza 4198/2020. Afferma il Tribunale che la voltura catastale rappresenta accettazione tacita dell’eredità solo se è stata chiesta dall’erede. Oppure produce l’effetto di accettazione se è stata presentata da un altro soggetto, ma con delega dell’erede.

Come a dire che nessuno può trovarsi proprietario di un bene, magari costoso da mantenere e coperto di debiti, per volontà di qualcun altro.

La denuncia di successione

La semplice denuncia di successione, invece, non fa diventare automaticamente eredi. È infatti un atto che ha valore solo tributario e serve a far sapere al Fisco che si è aperta una successione. Non vincola però nessun possibile successore a diventare per forza erede definitivo. Dopo aver presentato denuncia di successione si può ancora rinunciare all’eredità.