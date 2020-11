Le truffe sono sempre in agguato anche con le mail? Certamente. A dimostrarlo è l’ultimo tentativo di truffa che sfrutta il nome dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Nel corso dell’articolo verrà spiegato perché fare attenzione a questa falsa mail dell’INPS, ecco cosa si rischia.

Cos’è una mail phishing

La mail phishing è sempre stata utilizzata per compiere frodi a danno di alcuni soggetti che, semplicemente, credono di aver ricevuto una certa mail dalla propria banca, oppure, da altri Enti. Il testo di tali messaggi è sempre abbastanza semplice, infatti, richiede l’inserimento dei propri dati personali. Questi, in seguito, verranno riutilizzati per scopi fraudolenti.

Per non ricadere in tali raggiri è importante seguire alcuni consigli al fine di evitare problemi futuri:

a) non aprire la mail se presenta nell’oggetto caratteri illeggibili;

b) non cliccare sui link inseriti dopo il testo;

c) non inserire alcun dato personale;

d) non rispondere al messaggio;

e) cestinare la mail e bloccare il destinatario.

Truffa INPS: come si riconosce

La nuova truffa ai danni dell’INPS e del contribuente, funziona esattamente allo stesso modo e non sempre risulta facilmente riconoscibile. Quindi è importante prestare attenzione.

“Caro Signore, siamo lieti di annunciare che abbiamo emesso il bonifico a vostro favore. Purtroppo le tue coordinate bancarie non sono corrette per ricevere il bonifico, aggiorna i tuoi dati e conferma la tua identità accedendo al link allegato in questa email.”

Il testo presenta, già dal primo esame, alcuni elementi sospetti. È bene esaminarli dettagliatamente.

L’Ente previdenziale non si rivolgerà mai al proprio contribuente con l’accezione generica “Signore” ma utilizzerà informazioni più specifiche;

La mail presenta degli errori a livello linguistico, infatti, si dà prima del voi e poi del tu. Ci sono parole che non riportano l’apostrofo e altri comuni errori che denotano una traduzione mal fatta;

La mail presenta dei link su cui cliccare e degli allegati da scaricare.

Truffa INPS: cosa fare

In merito a ciò che è stato appena spiegato è bene fare attenzione a questa falsa mail dell’INPS, ecco cosa si rischia.

Aprire tale messaggio significa fornire dati personali a dei criminali, quindi dei successivi danni economici. Per evitare conseguenze spiacevoli è importante non dare assolutamente seguito al messaggio e denunciarlo alle autorità competenti, cioè, alla Polizia Postale. Infine, gli Esperti della Redazione, consigliano di accedere direttamente ai siti delle istituzioni senza passare attraverso link esterni.