Attenzione a quando sorpassi in autostrada perché puoi perdere fino a 4 punti della patente. Sì, perché il Codice della Strada vieta sempre e tassativamente i sorpassi a destra in autostrada. Si tratta infatti di una manovra che è pericolosa nonché sanzionabile con una multa che può variare da un minimo di 81 euro ad un massimo di 326 euro.

Sorpassi in autostrada, le multe ed i rischi di decurtazione dei punti sulla patente

D’altronde, sul fare attenzione a quando sorpassi in autostrada perché puoi perdere fino a 4 punti della patente, le regole di guida sono chiare. In autostrada, infatti, si deve circolare sempre sulla corsia più a destra se è libera. Mentre quella più a sinistra è destinata al sorpasso.

Quindi, sui sorpassi in autostrada, pure l’automobilista che non guida sulla corsia libera più a destra, per esempio rimanendo al centro di un’autostrada a tre corsie, sta violando allo stesso modo il Codice della Strada. Ed in questo caso la sanzione è pari a 38 euro con l’aggiunta della decurtazione di 4 punti dalla patente.

Basta fare un viaggio in autostrada, anche breve, per trovare purtroppo spesso qualche automobilista che, a bassa velocità, resta piantato sulle corsie più a sinistra. E quindi in questo caso c’è la tentazione di sorpassare a destra. Ma per quanto detto è sempre bene non farlo.

Sorpasso o superamento, per il Codice della Strada c’è differenza

Il Codice della Strada fissa chiaramente quella che è la manovra di sorpasso che si compone di complessive tre azioni. Ovverosia prima il controllo della strada seguito dal mettere la freccia e dal passaggio rapido. Dopodiché si rientra immediatamente nella corsia più a destra.

Se invece l’azione è quella del superamento a destra, ma non dei sorpassi in autostrada, allora la manovra non risulta essere passibile di sanzione. Ma in tal caso è fondamentale verificare sempre che l’auto che si trova alla nostra sinistra non manifesti l’intenzione di rientrare a destra. Tutto ciò succede sulle nostre autostrade, quasi sempre, quando sulla corsia centrale c’è un veicolo più lento.