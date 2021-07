In un precedente articolo, abbiamo annunciato l’arrivo di un’importante novità a vantaggio dei giovani che vogliono entrare nella Pubblica amministrazione. Credevamo ci volesse più tempo prima che venisse alla luce e invece siamo piacevolmente sorpresi del contrario.

Infatti, il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha appena pubblicato il bando per assumere 168 figure applicando proprio la novità in esame. Si tratta dell’attribuzione di un punteggio pari al doppio di quello previsto per chi ha conseguito la laurea entro gli ultimi 7 anni. Un elemento considerato fondamentale per tutti i neolaureati o giovani lavoratori che hanno concluso gli studi universitari in tempi relativamente recenti. Andiamo al bando, vediamo cosa prevede e soprattutto qual è l’iter di selezione.

Attenzione a non lasciarsi sfuggire questo nuovo bando per 168 laureati e diplomati, ecco i dettagli

I posti a concorso sono suddivisi in 4 diversi profili:

120 funzionari amministrativi;

7 funzionari informatici;

3 funzionari statistici;

38 assistenti informatici.

Le nuove leve saranno reclutate per un periodo di 30 mesi e dislocate nelle varie sedi nazionali della giustizia amministrativa. Per i profili da funzionario si richiede il possesso della laurea triennale o magistrale, mentre basta il diploma per i 38 posti da assistente informatico.

Il concorso prevede una preselezione per titoli, il cui punteggio è da attribuire secondo quanto previsto dall’apposito allegato al bando.

Soltanto chi otterrà un minimo di 21 punti su 30 potrà accedere alla prova scritta. Si precisa, inoltre, che si ammetteranno a questa fase un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a bando.

Prova scritta e modalità di partecipazione

La prova scritta consisterà in un elaborato con due domande su specifici argomenti a seconda del profilo prescelto. Appare scontato precisare che in ciascun profilo si somministrerà un quesito di diritto processuale amministrativo, visto l’ambito professionale per cui si concorre.

È possibile inviare la domanda entro i primi giorni del prossimo mese di agosto, seguendo le indicazioni riportate in gazzetta ufficiale (link qui). Attenzione a non lasciarsi sfuggire questo nuovo bando per 168 laureati e diplomati, ecco i dettagli.