Attenzione a non farti passare la scopa sui piedi: ecco che significa secondo le credenze popolari

Ti è capitato sicuramente e qualcuna delle tue amiche o parenti ti abbia urlato contro in preda al panico. Ma da dove viene questa credenza popolare che ce l’ha tanto con le scope? E soprattutto, se ci succede e non vogliamo rischiare la sfortuna, come rimediare?

È questa una delle leggende popolari più diffuse, soprattutto se sei nubile e in età da matrimonio. Ma da dove viene questa superstizione così radicata da Nord a Sud? Si può dire che sia capitato a tutte almeno una volta nella vita di passarsi la scopa sui piedi, no? Significa che la sfortuna ci perseguiterà?

Attenzione a non farti passare la scopa sui piedi se ti vuoi sposare

In passato aveva un significato ben preciso, cioè di non essere brave nelle faccende di casa. Quindi se non si riusciva a fare bene una cosa semplice come spazzare a terra non si trovava marito. Ma all’inizio era una cosa che capitava utilizzando la scopa e spazzandosi sui propri piedi. Poi si è evoluta in modo più generico al non farsi passare la scopa sui piedi anche da altri. Oggi esistono le aspirapolveri, però ecco, meglio non rischiare se ti vuoi sposare!

Se ci dovesse capitare come contrastare la sfortuna? Ecco, invece di buttare subito via la polvere, battiamo la scopa sulla ringhiera di casa. Perché? Secondo le leggende popolari dovrebbe favorire la prosperità e quindi contrastare la sfortuna. Che poi è anche un buon modo per pulire la scopa da capelli e residui di polvere intrappolati!

Superstizioni e leggende popolari più diffuse che è meglio conoscere

Le credenze popolari ci regalano tante soddisfazioni in tema di superstizioni ed eventi propizi. Intorno al tema del matrimonio ce ne sono tantissimi, come gli oggetti che una sposa dovrebbe indossare nel fatidico giorno. Ma ce ne sono molti altri, come evitare di passare sotto le scale o la sfortuna che porta rompere uno specchio. Oppure dormire con i piedi verso la porta o il mito legato al regalare le scarpe, ad esempio. Non tutti lo sanno ma questo gesto potrebbe essere una vera tragedia se il destinatario è la persona amata.

In contrapposizione, però, ci sono anche molti gesti che attirerebbero la

fortuna. Il ferro di cavallo, trovare una moneta per terra o un quadrifoglio o vedere un pettirosso sulla ringhiera di casa. Poi ci sono alcune cose che hanno presagi contrastanti, per qualcuno portano bene e per qualcuno portano male. Un esempio? Trovare il doppio tuorlo nell’uovo, un evento neanche troppo raro che in passato era visto come un presagio. Ma presagio positivo o negativo? Dipendeva un po’ dal luogo e dalle tradizioni di quel posto, ma non significava per forza portatore di sventure.

Insomma, fai attenzione a non farti passare la scopa sui piedi se sei nubile e ti vuoi sposare. Queste superstizioni e credenze popolari difficilmente hanno basi scientifiche, anzi, ma perché rischiare di mettersi contro la fortuna?