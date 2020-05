Asset Allocation: il portafoglio ideale per gli investimenti sostenibili. Può esistere una soluzione del genere? Può esserci qualcosa che consenta di investire al meglio in ambito sostenibile? Certo che c’è, e vi stupiremo dicendovi che è costituito solamente da due prodotti. Incuriositi? Continuate a leggere per scoprire il portafoglio ideale per gli investimenti sostenibili.

Quello che vedete qui sopra è il grafico in merito ad un portafoglio costituito, appunto, solo da due prodotti. Nello specifico, due ETF di iShares, quindi di BlackRock, il più grande ed efficiente gestore del mondo. Il grafico ed i dati sopra di esso riportano le informazioni che più ci servono. Nello specifico i nomi dei due ETF, che vedremo tra poco, il peso di ciascuno, il TER (cioè il costo annuale di gestione) dei singoli prodotti e nel complesso.

Il primo ETF è lo iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc). L’indice MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened include società dei mercati emergenti a grande, media e piccola capitalizzazione. L’indice esclude società che sono impegnate in affari relativi al carbone termico, armi, tabacco e altre industrie controverse. Il secondo ETF è lo iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc). L’indice MSCI World ESG Screened include società dei mercati sviluppati a livello mondiale. L’indice esclude società che sono impegnate negli stessi settori poco etici appena delineati.

Asset Allocation: il portafoglio ideale per gli investimenti sostenibili

Come si può ben vedere dal grafico, dalla data della creazione del portafoglio (23 ottobre 2018), il medesimo stava facendo davvero bene. Al 19 febbraio di quest’anno, giorno del top dei mercati, la sua performance era di +28,89%. A seguito del crollo e del successivo recupero, ci troviamo adesso a +8,74%. Quel che ci sentiamo di specificare bene è che la selezione di questi due ETF è riservata al meglio del meglio delle aziende che sono state descritte prima. Cioè, il meglio di imprese che rispettano i criteri ESG nella loro conduzione.

Quindi, con spiccate attitudini a criteri ambientali, sociali e di governance di vera eccellenza. E dato che l’andamento dei mercati è naturalmente indirizzato verso l’alto, il destino di questo portafoglio è quello di tornare, nel medio-lungo termine a performare bene. Perciò, non solo fornire performance a doppia cifra, ma a crescita continua nel tempo.

Due note importanti, infine. Il portafoglio è sbilanciato verso i mercati sviluppati, che ne costituiscono i ⅔, al fine di ridurre il rischio. I due ETF, poi, sono ad accumulazione. Significa che non distribuiscono dividendi. I proventi provenienti da questi ultimi, quindi, e distribuiti dalle aziende presenti nei due prodotti, sono automaticamente reinvestiti nei prodotti medesimi.