Aspetti una bimba? Prendi esempio dai francesi e scegli uno di questi nomi raffinati e très chic

In Italia, i nomi dei bambini seguono le mode. Se non vuoi che la tua bimba abbia un sacco di omonime, fai una scelta più originale. Prova a considerare i nomi femminili francesi che sono molto melodiosi ed eleganti. Eccone una selezione!

La gravidanza è un periodo emozionante ma anche molto impegnativo. Oltre agli esami e alle visite mediche, bisogna pensare ad acquistare il corredino e tutto ciò che servirà al nascituro, dalla carrozzina al biberon. Tra le mille incombenze, c’è da scegliere anche il nome del nascituro. Come accade per ogni settore della vita, anche i nomi seguono le mode che, ciclicamente, ritornano. Per non adeguarsi alla massa ed essere più originali, si può optare per nomi più rari. Nelle prossime righe vogliamo suggerire alle future mamme che appenderanno alla porta un bel fiocco rosa, dei nomi raffinatissimi.

Aspetti una bimba? Prendi esempio dai francesi

Di per sé, la lingua francese ha una musicalità molto dolce e suadente. Per questo, qualsiasi nome proprio di persona assume una connotazione molto elegante e raffinata. Se vuoi che la tua bimba non abbia omonime quando andrà a scuola, e vuoi che il suo nome stupisca ogni volta chi lo sente, prendi in considerazione un nome che proviene dalla Francia. Qui di seguito te ne suggeriremo alcuni tra i più eleganti e sofisticati.

Nomi francesi molto musicali

In francese, qualunque parola sembra musica. Lo stesso accade con i nomi propri di persona. Anche quelli che in italiano ci sembrano brutti e sgraziati, nella versione d’Oltralpe diventano suadenti e molto affascinanti.

Cominciamo da Antoinette, un nome a donne di carattere, ferme e rigorose. Audacia e coraggio, così come anche sincerità ed orgoglio, animano coloro che si chiamano Danielle.

Decisamente suggestivo il nome Alizée, che deriva dal vento aliseo. Florence, che vuol dire, “che fiorisce”, ha un significato propiziatorio.

Molto affascinante è anche Margot, molto meno banale del corrispettivo italiano Margherita.

Aspetti una bimba? Prendi esempio dai francesi e prova a prendere in considerazione anche il nome Odette. Seppur di origine germanica, è un nome francese che significa “persona potente”. Pauline si riferisce invece ad una persona dal cuore grande, e dotata anche di un grande intelletto. Nome melodioso è anche Yvonne, la cui versione italiana è Ivana.

Femminili francesi corti

In genere, nella scelta del nome per un bambino, si cerca sempre un certo equilibrio con il cognome. Ovvero, se il futuro nascituro avrà un cognome lungo o pomposo, sarà bene ingentilire l’effetto optando per un nome breve. In questo la scelta dei nomi francesi ci viene in grande aiuto, perché le possibilità di scelta sono davvero numerose.

Ecco qui di seguito una selezione di nomi brevi femminili francesi.

Mia;

Lisa;

Léna;

Zoé;

Lou;

Lola;

Nina;

Romy;

Lila;

Éva;

Iris;

Maya;

Nour;

Aya;

Lana;

Théa;

Emy;

Alya;

Elsa.

Lettura consigliata

Pulire tutta casa con 1 solo prodotto? Non è un sogno. Disinfetti qualsiasi superficie e risparmi soldi!