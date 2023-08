Pomodori ripieni al forno: con la ricetta di Csaba dalla Zorza prepari velocemente un perfetto e delizioso pranzo estivo

I pomodori, frutto per eccellenza dell’estate, sono deliziosi, succosi e versatili e per questo molto utilizzati in cucina. Con questi possiamo realizzare ricette deliziose, condimenti stuzzicanti ma anche veri e propri piatti unici. La ricetta che stiamo per svelarvi è quella di un grande classico, ma rivisitato da un famoso volto della TV: Csaba dalla Zorza.

I pomodori ripieni nascono come piatto unico estivo vegetariano. Secondo la tradizione, si farciscono con riso o tonno, ma, come ogni grande classico, negli anni sono nate molte e diverse varianti. Puoi condirli infatti con la carne, il pesce o la mozzarella e in molti altri modi. Csaba dalla Zorza, volto di Real Time con programmi come Cortesie per gli Ospiti e Bake Off Italia, svela la sua ricetta dei pomodori ripieni. Si tratta di una golosa ma leggera versione estiva da preparare in modo davvero facile e veloce. Se vuoi saperne di più su questa ricetta, continua nella lettura.

Pomodori ripieni al forno: pochi ingredienti per una ricetta dal sapore straordinario

4 pomodori ramati;

2 fette di pane integrale;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

2 cucchiai di capperi;

1 mazzetto di prezzemolo;

1 mazzetto di erba cipollina;

50 g di ricotta salata;

olio EVO q.b.

Ricchi di gusto e buonissimi anche il giorno dopo: i pomodori ripieni di Csaba sono un peccato di gola

Lava i pomodori e tagliali a metà nel verso orizzontale, rimuovendo la calotta. Scava ogni metà pomodoro usando un cucchiaio e raccogli polpa e semi in un colino. Schiacciali con un cucchiaio per ottenere l’acqua di pomodoro alla quale dovrai aggiungere il concentrato. Insaporisci il tutto con olio e sale. Lava e trita finemente l’erba cipollina e il prezzemolo, dopodiché uniscili all’acqua di pomodoro. Sbriciola le fette di pane integrale, uniscile ai capperi e aggiungi il tutto all’acqua di pomodoro. A questo punto la farcitura dei pomodori è quasi pronta: mescola il tutto aggiungendo altro olio extravergine d’oliva e la ricotta salata grattugiata.

Preriscalda il forno a 180 gradi. Fodera una teglia con carta da forno e disponi i tuoi pomodori. Riempili di farcitura usando un cucchiaio o, se preferisci, una sac à poche. Spolverali con un filo d’olio, una manciata di ricotta grattugiata e falli cuocere per circa 20 minuti.

I consigli che vorresti avere

Se non hai della ricotta salata, puoi sostituirla con del pecorino romano: il risultato sarà comunque straordinario. I pomodori ripieni al forno sono buonissimi anche il giorno dopo: potrai conservarli nel frigo per non più di 48 ore.

In questa versione vegetariana, i pomodori ripieni puoi servirli accompagnati da un’insalata fresca oppure con le patate al forno: li amerai!