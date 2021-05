Nella misura in cui gli eredi subentrano al patrimonio del familiare o della persona cara deceduta, possono presentare per suo conto la dichiarazione dei redditi. In tal caso, il diritto alle eventuali detrazioni e alle deduzioni si trasferisce direttamente agli eredi. Al diritto ai rimborsi IRPEF si associa anche il dovere di presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Ciò perché altrimenti il defunto risulterebbe soggetto passivo di imposta relativamente al periodo intercorso tra l’ultima dichiarazione e il decesso.

Quali spese si possono portare in detrazione

Arrivano importanti detrazioni per gli eredi che vogliono recuperare i soldi del defunto direttamente sul conto corrente col modello 730/2021. Una delle detrazioni che con maggiore frequenza si richiede alla morte della persona cara riguarda le spese funebri. Questa tipologia di rimborso sui pagamenti lo abbiamo approfondito in un articolo dedicato all’argomento: “A chi spettano i soldi delle detrazioni per le spese funebri fino a 1.550 euro”.

Immaginiamo il caso di una persona anziana defunta. È possibile che nel corso dell’anno di imposta abbia sostenuto numerose spese mediche e sanitarie oppure altre spese detraibili. In circostanze simili, è possibile che gli eredi presentino la dichiarazione portando in detrazione o deduzione tutte quelle spese che prevede il legislatore.

La presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi può avvenire per mezzo del modello 730/2021 o del modello Redditi PF. La prima soluzione, laddove applicabile, consente di ottenere i rimborsi IRPEF con maggiore celerità in quanto è direttamente l’Erario ad erogare le quote spettanti. In questo caso, non essendoci più un sostituto di imposta, gli eredi possono comunicare l’IBAN per ricevere i rimborsi in fase di compilazione. In alternativa, è possibile ricevere le spettanze tramite vaglia o con ritiro diretto presso un ufficio postale laddove l’importo risulti inferiore a 1.000 euro.

Quando presentare il modello 730/2021 per conto del defunto? Per rispondere a questa domanda occorre verificare la data del decesso. Se il contribuente è deceduto entro il 28 febbraio 2021, allora si tiene conto dei termini ordinari: 30 giugno 2021 o 30 luglio 2021 con maggiorazione dello 0,40%. Se il decesso risale a data successiva al 28 febbraio 2021, allora il termine si sposta di sei mesi in avanti. Quindi avremo come data ultima il 30 dicembre 2021 o il 30 gennaio 2022 con la solita maggiorazione dello 0,40%.

Se dovesse risultare un’imposta a credito, l’unico modo per recuperare le somme prevede un rimborso diretto. Tale restituzione delle quote avviene esclusivamente attraverso la compilazione del quadro RX. Ecco in quali casi arrivano importanti detrazioni per gli eredi che vogliono recuperare i soldi del defunto direttamente sul conto corrente col modello 730/2021.

