Arriva il nuovo BTP Italia con cedola minima garantita all’1,60% e ricco premio fedeltà finale

Il dado è tratto. Dopo giorni di attesa ora è noto anche il tasso cedolare reale annuo minimo garantito del nuovo BTP Italia. Da domani, infatti, prenderà il via la diciottesima emissione del titolo di Stato legato all’inflazione nazionale. Una possibile alternativa per milioni di piccoli risparmiatori per proteggere il capitale dal carovita alle stelle.

Entriamo nei dettagli della nuova emissione, quindi, considerato che a ore arriva il nuovo BTP Italia con cedola minima garantita all’1,60%.

Il Comunicato del Tesoro in merito al nuovo titolo di Stato

In pratica, venerdì il Tesoro ha comunicato al mercato qual è il tasso cedolare annuo minimo del BTP Italia. Esso è pari all’1,60%, che potrebbe eventualmente essere rivisto solo al rialzo al termine della prima fase del collocamento. In alternativa, resterebbe confermato e quindi diventerebbe l’1,60% definitivo. La risposta la si avrà nella mattinata di giovedì 17 novembre.

Tuttavia, ricordiamo che il bond è indicizzato al tasso di inflazione italiana (l’Indice FOI al netto dei tabacchi). Quindi, le cedole semestrali sono corrisposte insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione avuta nello stesso semestre.

A proposito di indice FOI, sempre venerdì il Tesoro ha comunicato il numero indice dell’inflazione iniziale. Cioè quello che varrà come riferimento alla data di godimento e regolamento del nuovo titolo. Esso è pari a 113,41000 e servirà per ricavare il tasso di rivalutazione di cedola e capitale del 1° semestre. Pertanto, se l’indice tra 6 mesi risulterà superiore a 113,41 la cedola sarà maggiore a quella minima garantita.

Dunque da domani arriva il nuovo BTP Italia con cedola minima garantita all’1,60%

Il collocamento del BTP Italia avverrà in due fasi distinte e separate. La prima si terrà da domani a mercoledì 16 novembre, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata ai risparmiatori retail. Per questa prima fase il codice ISIN previsto del nuovo BTP è pari a: IT0005517187.

La seconda fase, invece, avrà luogo nella mattinata di giovedì 17, dalle 10.00 alle 12.00 e sarà riservata a ai soli investitori istituzionali.

Per tutti i sottoscrittori, individuali e istituzionali, la data di regolamento dell’operazione coincide con quella di godimento, ossia il 22 novembre.

Per sottoscrivere il titolo è sufficiente recarsi in banca o presso l’ufficio postale, a seconda di dove si ha il conto. Parimenti, sarà possibile acquistarlo online nel caso di correntisti abilitati all’operatività in remoto (ossia con la funzione trading abilitata).

Il premio fedeltà finale

Per rendere ancora più interessante la nuova emissione obbligazionaria, il MEF ha previsto anche un premio fedeltà finale. Esso sarà tuttavia un appannaggio esclusivo dei soli sottoscrittori della prima ora. Ossia, di chi acquisterà il bond in emissione e lo terrà in portafoglio fino alla scadenza, fissata per il 22 novembre 2028.

Il premio fedeltà finale sarà dello 0,8% lordo del capitale iniziale investito. In pratica, un ulteriore 0,133% annuo lordo, ma corrisposto tutto alla fine.