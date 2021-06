Aria pulitissima e panorami da cartolina in questa meta grandiosa per chi vuole una vacanza nella natura italiana

Stiamo ormai scalpitando quasi tutti per le vacanze estive. Ad agosto finalmente potremo prenderci due o tre settimane ed andare dove vogliamo, sempre ovviamente nel rispetto delle norme anti Covid. Non solo, ma siamo anche liberi di prenderci un weekend ogni tanto per fare una gitarella vicino a casa.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare i migliori consigli in questo senso. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo indicato delle mete sul Lago Maggiore poco conosciute ma davvero imperdibili.

Oggi restiamo al nord, e lo facciamo proponendo un tour di un’intera Regione. Aria pulitissima e panorami da cartolina in questa meta grandiosa per chi vuole una vacanza liberatoria nella natura italiana.

Ecco dove andare

Consigliamo a tutti di andare a fare una vacanza in Val d’Aosta. Questa regione contiene infatti una grande quantità di location davvero per tutti i gusti.

Partiamo da Courmayeur, uno dei luoghi più conosciuti della Regione. Esso è infatti un comune piccolo ed accogliente, con un sacco di casette tipiche. Semplicemente fare due passi al suo interno ci rilasserà moltissimo.

Ma Courmayeur è perfetta anche per chi vuole fare sport, in particolare il trekking e, durante la stagione giusta, anche lo sci.

Altre mete consigliate

Ci sono tante altre bellissime location in Val d’Aosta. Citiamo ad esempio La Thuile, altra meta molto famosa per gli escursionisti, perfetta per chi vuole godere della natura. Discorso simili per la Val di Rhemes e per Gressoney. Quest’ultima in particolare è consigliatissima per gli appassionati di mountain bike, poiché ha tanti percorsi perfetti per questa disciplina.

Ricordiamo poi che, come succede sempre in Italia, anche la gastronomia la fa da padrone. In Val d’Aosta possiamo gustare dei piatti tipici davvero deliziosi. Citiamo ad esempio la celeberrima fonduta, che si ottiene dalla fontina della zona. Ma non dimentichiamo la polenta, oppure le costolette alla valdostana, ripiene di prosciutto e formaggio.

Aria pulitissima e panorami da cartolina in questa meta grandiosa per chi vuole una vacanza nella natura italiana. Per chi vuole lasciare il caos della città la Val d’Aosta è davvero perfetta.