Oggi si parlerà del misterioso fascino della terra della Calabria. Uno degli esempi più eloquenti è rappresentato da un piccolo paese “Sant’Andrea dello Jonio”. È uno dei luoghi simbolo di una cultura occidentale.

Il centro abitato sulle colline ad un’altitudine di 330 m. Sulla costa si trova poi Sant’Andrea Marina, un agglomerato più giovane rispetto al paese. Il mare si raggiunge dal paese percorrendo solo 5 km.

Approfittare perché ora nessuno conosce questo suggestivo paese che offre mare e montagna per una vacanza da sogno davvero low cost.

L’incanto dei vicoli

Sant’Andrea dello Jonio è un paese delizioso. All’interno stradine e vicoli dove possiamo vedere scorci di mare dal paese. A vederlo mentre si arriva in macchina, il suo fascino somiglia alla città di Praga in piccolo. Arriva da lontano un’aria di cultura e allo stesso tempo di poesia. Oltre le chiese e i piccoli musei non molto famosi, quello che è bello respirare sono le persone. Sembrano chiuse in un mondo fantastico fatto di credenze e cose semplici. Ovviamente a parte i giovani, quei pochi rimasti, che trovandosi in un’altra epoca soffrono un po’ per un paese che si è come fermato nel tempo. È un paese in cui in passato persone meravigliose hanno offerto cultura e curiosità alle nuove generazioni promuovendo intelligenze rare. Allora perché non approfittare perché ora nessuno conosce questo suggestivo paese che offre mare e montagna per una vacanza da sogno davvero low cost.

È un paese tranquillo di vacanze. Soprattutto per famiglie. Sono molti i residenti che tornano d’estate per ritrovarsi, per riscoprire i ricordi di infanzia e le proprie radici. Soprattutto per stare in tranquillità a vivere il mare. Poi tornare a casa dove il clima è ideale. Dove non fa troppo caldo e la sera si può camminare portando appresso anche un giacchetto. Insomma, un’aria piacevole.

Vicino, a circa dieci minuti, si trova Soverato dove è disponibile ogni tipo di servizio. Molti i bar e i ristoranti tipici da provare. Un paese molto frequentato con locali di ogni genere dove si può ascoltare musica o fare una passeggiata sul lungo mare. Offre molti divertimenti. Se si vuole alloggiare in questo paese affascinante “Sant’Andrea dello Jonio” senza spendere troppi soldi è possibile. E senza dover prendere in affitto appartamenti costosi.

Una pensione a costi bassi

Il convento antico delle suore riparatrici che si trova nel paese, offre stanze ad una cifra davvero molto contenuta. A pochi chilometri piccole gite da fare per andare a guardare la splendida Pietra grande e per una passeggiata più lunga la fantastica Tropea a picco sul mare. Da non perdere la Sila, una montagna suggestiva, ristoranti tipici e un cibo da leccarsi i baffi. Come possiamo scoprire in questo articolo.

Il consiglio è di visitare Sant’Andrea dello Jonio perché è un paese che offre più dimensioni, quello del riposo e dello svago e ancora più importante, i prezzi sono davvero contenuti.