Gli studiosi della psiche umana affermano che molto (e a volte tutto) passa per la mente. Cioè quello che viviamo nel quotidiano e come lo viviamo è spesso il frutto dei pensieri che martellano il nostro cervello.

Quindi, poiché la vita è una sola vale la pena giocarsi tutte le carte e le chances nel migliore dei modi possibili. Il gioco vale la candela.

Presentiamo allora 5 cattive abitudini da eliminare assolutamente quanto prima e 3 segreti per avere successo in amore, nella vita e nel lavoro.

Le prime nocive e cattive abitudini da abbandonare quanto prima

La prima brutta abitudine di cui liberarsi rimanda alle posizioni ideologiche “per partito preso”. Ossia quelle crociate che sanno più spesso di posizioni anticonformiste e che nei fatti fanno solo perdere tempo, opportunità e tanta salute. Nella vita vince chi è intelligente e ricco di elasticità e plasticità mentale, non chi ha paraocchi e lotta contro i mulini al vento.

Un’altra zavorra da gettare via rimanda al vivere alla giornata. Va bene quando si è adolescenti o appena maggiorenni, poi stop. Nel lavoro e nella vita si vince con la programmazione, il sudore, l’impegno, il sacrificio, il …pedalare più degli altri.

Andando oltre troviamo lo smettere di rinvangare il passato e lasciarsi logorare dai rimpianti o rimorsi. Gli “avrei dovuto”, “avrei potuto”, “tornassi indietro non rifarei”, etc, dilaniano la mente senza apportare alcun beneficio concreto.

Fossilizzandoci in simili pensieri rischiamo di idealizzare nel nostro immaginario una realtà ormai trascorsa e con punti di vista soggettivi e poco realistici. Senza considerare che rimaniamo ancorati ad un passato che di fatto non ritornerà. Morale: perdiamo tempo e risorse preziose per vivere e godere del presente.

Parimenti nocivo è quel tratto del carattere che addossa le colpe ad altri per atti e fatti che in realtà ricadono nella sfera delle nostre responsabilità.

All’interno di una coppia o in un team sul luogo di lavoro, spesso è stimato e apprezzato chi sa riconoscere i propri errori, i propri limiti. È la base ideale per costruire relazioni durature e destinate a migliorare nel tempo, a beneficio nostro e di chi circonda.

Infine, l’ultima pessima abitudine di cui liberarci quanto prima rimanda al senso di onnipotenza che spesso connota la giovane età. È quasi doveroso e tassativo credere in se stessi, mentre è un altro paio di maniche l’essere pieni di se stessi. La differenza è abissale, oltre che determinante.

Basta poco per dare una svolta decisa alla propria vita

Una volta che ci siamo liberati delle zavorre mentali e/o caratteriali, il passo successivo è quello di rivestire l’uomo vecchio di abiti nuovi, vincenti. In questa sede ne segnaliamo tre su tutti.

Primo, sposare la filosofia del “I care”, ossia avere a cuore tutto ciò che ci circonda. Vale a dire un nuovo progetto in azienda, o un’iniziativa del partner, o una campagna del gruppo di volontariato a cui apparteniamo, etc. Cioè: vince chi apre mente e cuore al mondo, perché abbiamo tanto da apprendere e da imparare, oltre che ricevere.

Il secondo segreto è quello di risparmiare, per almeno tre ordini di motivi.

La vita in qualunque momento può riservare imprevisti con annesse spese che fino ad oggi non avevamo preventivato. In secondo luogo, gli acquisti “importanti” si fanno soprattutto grazie ai risparmi. Infine, la vita è troppo breve per dedicarla tutta solo al lavoro. Perciò bisogna imparare a sfruttare i risparmi facendoli lavorare e guadagnare al posto nostro. In quest’articolo presentiamo un modo su come procedere al riguardo.

Concludiamo l’esposizione delle 5 cattive abitudini da abbandonare prima dei 30 anni e 3 segreti per decollare nella vita, nel lavoro e in amore.

Infine ecco l’ultimo dei segreti per far decollare la propria esistenza: apprendere, imparare, conoscere a 360° (partner, colleghi, clienti, etc). Quindi il riferimento non è solo alla formazione scolastica, ma anche a quella umana ed extra-didattica in generale.

È importante quindi conoscere noi stessi e come aprire la mente ad altre esperienze. Conoscere ad esempio altre culture attraverso i viaggi, altri ambiti della vita al di fuori delle nostre competenze o abilità già acquisite, etc.

Ecco dunque illustrate le 5 cattive abitudini da eliminare assolutamente quanto prima e 3 segreti per avere successo in amore, nella vita e nel lavoro. Infine nell’articolo di cui qui il link presentiamo il miglior percorso scolastico che conduce a lavoro, successo e carriera.