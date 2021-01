Tutti hanno bisogno di un po’ di fortuna nella vita. Si tratta di un’essenza astratta, sicuramente, e non di qualcosa di scientifico e provato materialmente. Ma credere in qualcosa aiuta tanti ad affrontare la vita con un altro spirito. E se alcuni ritengono questo tipo di credenze delle semplici sciocchezze, altri dimostrano un grande interesse. Per quest’ultima categoria, allora, noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo un consiglio. In questo articolo tratteremo l’animale domestico che più di tutti assicura fortuna e prosperità alla famiglia.

La tartaruga, simbolo di saggezza e resilienza

Secondo le credenze popolari, soprattutto asiatiche, la tartaruga è l’animale che ha la capacità di regalare più fortuna e ricchezza agli abitanti di una casa. Da secoli simbolo di saggezza e tenacia, è segno di un futuro più roseo. Si può notare, infatti, come per esempio in Nuova Zelanda i maori la considerassero un punto di connessione tra terra e cielo. Oppure in Cina, questo animale è presente nella stragrande maggioranza dei monumenti. Perciò, avere una tartaruga in casa, (consigliamo di terra, più facile da accudire), aiuterà la famiglia ad affrontare con più forza le avversità della vita, e attirerà nelle mura domestiche fortuna e benessere.

E se ho problemi in casa ad avere un animale?

Non sempre le situazioni della vita permettono a qualsiasi famiglia di tenere un animale domestico, anche se si tratta di uno calmo e poco ingombrante come la tartaruga. In questo caso, nessun problema. Per attirare la buona sorte, basterà avere degli oggetti che raffigurano questo animale portafortuna. Si può trattare di un talismano, di un accessorio per la casa da posizionare su un comodino, o di un semplice ritratto. Qualunque sia il mezzo, la tartaruga presente in una casa potrà aiutare la famiglia.

