Un successo che era nelle previsioni. I Maneskin sabato scorso infiammano il Circo Massimo e i circa settantamila fans provenienti da tutta Italia. Una band che unisce le generazioni. Piace ai giovanissimi ma cattura anche i genitori. Al ritmo di rock duro e puro a poche centinaia di metri da Via del Corso, la strada da cui il gruppo parte suonando e cantando nel cuore di Roma. E nel giro di pochi anni, balzano sui più importanti palchi d’Europa e del Mondo.

Angelina Jolie colpisce tutti

Diversi gli ospiti vip presenti al super concerto. Tra gli altri, Gabriele Muccino e Anna Ferzetti, Anna Foglietta. A rubare la scena però è lei, Angelina Jolie al concerto dei Maneskin. Arriva a Circo Massimo con la figlia Shiloh. In tribuna giunge con la naturalezza di una persona qualsiasi. Canta e balla. Eppure la sua semplicità colpisce. Indossa un abito nero lungo con spacco laterale e scollatura mozzafiato sulla schiena. Cappelli sciolti, pochette a tracollo. Non le vediamo ma è facile intuire indossi scarpe basse, forse anfibi estivi. Quanto occorre per l’occasione. Certo per il tipo d’abito i capelli raccolti avrebbero creato un effetto di ulteriore eleganza. Con molta probabilità però la Jolie pensava di passare inosservata e non deve averci pensato molto al suo look. Eppure nella sua naturalezza fa parlare di sé. In tanti riprendono la sua schiena che è uno schianto e le immagini rimbalzano sui social.

Angelina Jolie al concerto dei Maneskin ecco cosa indossa la diva e come possiamo copiare il suo look

La mise dell’ex di Brad Pitt che rimane una delle donne più belle e affascinanti del parterre internazionale, è facilmente replicabile. Intanto notiamo che il nero, anche d’estate, per la sera è sempre da considerare come una scelta giusta. Un abito nero lungo per l’estate conviene sempre tenerlo nel guardaroba. Bretelle sottili e scollatura sulla schiena. Se ne trovano facilmente online e anche in molti canali e-commerce dei più noti marchi franchising. Occhio anche agli accessori.

Bijoux

L’attrice e regista sceglie orecchini a clip, color argento. Discreti ma presenti. Un punto luce minimal, necessario su un abito nero. Nel suo caso si tratterà certamente di un gioiello. Per tutti noi, possiamo rivolgerci ai negozi di accessori e bijoux. Suggeriamo anche una linea di orecchini spesso in vendita nelle Farmacie e Sanitarie. Economici ma molto luminosi. Per stupire tutti e illuminare il viso spendendo massimo 10 euro. Sono anallergici, dermatologicamente compatibili e possiamo comprarli anche on line. A conti fatti, con meno di 50 euro tra vestito e accessori possiamo imitare il look di Angelina Jolie al concerto dei Maneskin. Per le scarpe è facile ne disponiamo già in casa.

