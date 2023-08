Andare in vacanza in Croazia è davvero economico? Ecco quanto costa mangiare e cosa comprare per risparmiare

Ultimi giorni di ferie e hai prenotato nella meta più ambita di quest’anno? La Croazia attira sempre più turisti, ma è davvero conveniente e quanto si paga per un pasto?

La Croazia, con le sue incantevoli coste e le pittoresche città storiche, si conferma una meta ambita dai viaggiatori. Non è difficile trovare alloggi a buon prezzo e biglietti altrettanto convenienti. Ma se non si sceglie la formula all inclusive e si vuole gustare la varietà gastronomica del posto conviene? Vediamo insieme quanto costa mangiare in questo splendido Paese.

Andare in vacanza in Croazia è davvero economico o c’è il trucco?

Almeno una persona che conosciamo negli ultimi anni è partita per le vacanze in Croazia. È anche per questo che hai deciso di visitare questa meta o stai per organizzare una mini-fuga. Grazie alle offerte last minute è facile accaparrarsi un viaggio low cost anche se sei al verde. Ma, oltre a visitare le città, tuffarsi nell’acqua cristallina e godersi il relax devi anche mangiare! Tempo fa quando era ancora una località meno gettonata, bastavano pochi euro per riempirsi la pancia. Ora, purtroppo, anche la Croazia ha subito un notevole cambiamento nei suoi prezzi negli ultimi anni. Per fortuna è ancora possibile trovare pasti a prezzi accessibili, però è importante avere delle aspettative realistiche riguardo ai costi.

Pasti tipici più economici, meglio le taverne tipiche per risparmiare

Uno dei piaceri culinari della Croazia è senz’altro il pesce fresco. Nei ristoranti lungo la costa, un piatto di pesce potrebbe variare dai 150 ai 300 kune croate (HRK). Stiamo parlando quindi di una spesa media a persona che va dai 20 € ai 40 €. Se poi vogliamo delle crudità o optiamo per ristoranti di fascia alta, i prezzi lievitano.

Cosa fare quindi per mangiare bene, gustare i prodotti tipici e risparmiare? Per prima cosa, pranzare in Konoba, la trattoria tradizionale croata. Le konobe offrono spesso pasti abbondanti a prezzi ragionevoli. Un pranzo con portata principale, contorno e bevanda potrebbe costare intorno ai 15 €. Anche qui come in tante località turistiche italiane, lo street food è il più economico. Soprattutto nelle località turistiche più famose, come Dubrovnik e Hvar, è l’ideale se vuoi risparmiare.

Se vuoi mangiare un buon pasto tipico a prezzi accessibili per tutti spostati verso l’interno. Le località costiere tendono ad essere più care e affollate, meglio i piccoli paesini dell’entroterra.

In conclusione, ecco la risposta alla domanda andare in vacanza in Croazia è davvero economico. Anche se molti ristoranti hanno aumentato i prezzi per adeguarsi al flusso turistico è ancora una località molto conveniente. La Croazia continua a offrire un’esperienza culinaria affascinante e diversificata, adatta a tutte le tasche. Bisogna solo ricordarsi di fare sempre attenzione alle trappole per turisti ovunque si vada!

