3 segni zodiacali che avranno a che fare con l’Ufficio delle Entrate: brutti scherzi da parte di Saturno nel mese di settembre

Rientro dalle vacanze traumatico per alcuni segni zodiacali che avranno a che fare con problemi di tasse e riscossioni. È Saturno a mettersi di traverso prima dell’autunno. Alcuni segni avranno comunque mesi positivi dal punto di vista economico. Vediamo per chi si tratterà di un passo falso e per chi sarà invece un vero problema.

Se è stato fatto un film, il motivo è che avere Saturno contro non è mai una bella notizia. Alcuni segni avranno uno stop inaspettato ma poi si riprenderanno, altri invece ci metteranno del tempo per recuperare il terreno perso.

Il segno dei Gemelli avrà Saturno contro e Giove in posizione sfavorevole, questo binomio non è per niente positivo. Se si fosse trattato di un solo Pianeta ci si sarebbe potuti fermare a una piccola perdita economica, forse a un’occasione di guadagno mancato. Ma questa combinazione è letale. Di solito il segno dei Gemelli è preciso nei conti e nel tenere la documentazione in ordine, ma è anche ambiguo. Se c’è stata la necessità di azzardare e di nascondere qualche fattura o ritardare qualche pagamento, ora gli astri sono pronti a farcela pagare. L’Ufficio delle Entrate potrebbe non perdonare ma si tratta di uno stop momentaneo, la fine dell’anno riserverà diverse sorprese che ci renderanno felici.

Salite e discese

Tra i 3 segni zodiacali che avranno a che fare con guai economici c’è la Vergine. Saturno contro creerà salite impervie e nasconderà ostacoli dietro le curve più pericolose. E tutto succederà in un periodo di scadenze e impegni fondamentali. Non eravamo a posto con i pagamenti già da diverso tempo e ora i nodi stanno arrivando al pettine. A settembre ci saranno pagamenti pesanti e le dilazioni sono terminate.

Non dobbiamo tirarci giù con il morale, gli astri fanno scherzetti di questo tipo. Riprenderci dipenderà da noi, se saremo caparbi riusciremo a recuperare altrimenti potremmo dover affrontare un 2024 fatto di alti e bassi. Utilizziamo la precisione che caratterizza il nostro segno. Creiamo un calendario che parte dal 15 settembre del 2023 e finisce il 15 settembre 2024. Un anno in cui segneremo tutte le scadenze cercando di rispettarle senza eccezioni. Fare ordine in questo modo potrebbe riportarci sul sentiero giusto.

3 segni zodiacali che avranno a che fare con scherzi astrali

Il segno del Sagittario sarà quello che vivrà delle autentiche montagne russe a settembre, ottobre e novembre. Ripartirà con sprint al rientro dalle vacanze ma i controlli fiscali inaspettati creeranno non poche difficoltà. Libri contabili sotto la lente di ingrandimento e qualche brivido per irregolarità presenti anche se in buona fede.

Tra i segni sfortunati il Sagittario sarà quello che si riprenderà con maggiore forza e vigore. Determinazione e grande lavoro per questi 3 mesi porteranno la luce alla fine di un tunnel davvero breve. Manteniamo la calma, affrontiamo gli attacchi senza scomporci e senza perdere le nostre prerogative. Muoverci velocemente e spaziare senza perderci in diversi campi e direzioni ci aiuterà a ritrovare la bussola verso altri 12 mesi di successi.