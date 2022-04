L’ISEE negli ultimi anni è diventata una certificazione fondamentale. Da quest’anno, infatti, serve alla maggior parte delle famiglie con figli per avere l’importo intero dell’assegno unico. Il nuovo beneficio, infatti, viene calcolato sull’ISEE del nucleo. In assenza dell’indicatore economico spetteranno solo 50 euro mensili per ogni figlio. La DSU, però deve essere compilata, in linea generale, per accedere a qualsiasi beneficio, Bonus o agevolazione concessa dallo Stato. Per questo per molte famiglie è fondamentale che abbia un valore basso. E se nell’ISEE cambia il nucleo familiare l’indicatore potrebbe alzarsi o abbassarsi.

Come funziona e perchè serve abbassarlo

Avere un ISEE basso può determinare il diritto al reddito di cittadinanza. Ma può portare delle agevolazioni anche nel pagamento delle tasse universitarie dei figli. O, notizia attuale, concedere il diritto al bonus sociale per pagare meno le bollette di luce e gas.

L’ISEE, infatti, è l’unico indicatore che restituisca davvero la situazione economica del nucleo familiare. Ma purtroppo lo fa prendendo a riferimento dati reddituali e patrimoniali riferiti al secondo anno precedente. Per fare l’ISEE del 2022, infatti, sono necessarie le giacenze, i possedimenti immobiliari e i redditi del 2020.

Se nell’ISEE cambia il nucleo familiare per spostamenti di residenza ecco quali patrimoni, redditi e persone devono essere indicati

Capita a volte che il nucleo familiare cambi. Magari un figlio, ormai indipendente economicamente, decide di andare a vivere da solo. O magari i genitori, ormai stanchi e poco in salute, decidono di trasferirsi in casa dei figli per farsi accudire. Questi cambi di residenza fanno mutare il nucleo familiare ma anche l’ISEE. Perchè chi entra o esce dal nucleo familiare lo fa con il proprio reddito, che incide sull’ISEE.

In caso di mutazioni del nucleo c’è chi, erroneamente, crede che l’effetto si avrà solo dopo 2 anni. Visto che l’indicatore prende sempre a riferimento la situazione economica del secondo anno precedente. Ma non è così. I redditi ed il patrimonio di riferimento rimangono quelli del secondo anno precedente. Il nucleo da prendere in considerazione è sempre quello attuale.

Facciamo un esempio di una famiglia composta da moglie e marito entrambi con reddito da lavoro, un figlio minore, un nonno pensionato e una zia con redditi da lavoro. I redditi di riferimento e i patrimoni sono quelli dei due coniugi, del nonno e della zia riferiti al 2020. Supponiamo che la zia decida di sposarsi e vada a vivere con il marito in un’altra casa. E decida di portarsi il nonno. Il nucleo familiare si scinde in due:

da una parte moglie marito e figlio;

dall’altra zia con il marito e nonno.

Entrambi i nuclei dovranno dichiarare nell’ISEE i propri redditi riferiti al 2020. Ma in entrambi i casi risulterà un ISEE più basso. I cambi di residenza, quindi, hanno effetto immediato sull’ISEE. Perchè chi entra o esce dal nucleo lo fa con i suoi redditi e i suoi possedimenti riferiti al secondo anno precedente.

