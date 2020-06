Ammorbidente fatto in caso con tre semplici ingredienti. Diciamo basta all’ammorbidente del supermercato pieno di sostanze nocive e diamo il benvenuto al nuovo ammorbidente fai da te. Sano, delicato e del tutto naturale. L’ammorbidente è un processo del lavaggio molto importante, perché rende i capi morbidi e profumati. Ma dietro si nasconde un piccolo, o forse non tanto piccolo, problema. L’ammorbidente del supermercato può essere nocivo per i tuoi capi. Soprattutto per quelli sportivi che si degradano più velocemente poiché la loro capacità traspirante si deteriora con l’uso dell’ammorbidente. Anche la capacità degli asciugami di assorbire l’umidità verrà deteriorata dall’ammorbidente e infine è pessimo anche per tutti quei tessuti elastici che perderanno la loro caratteristica a causa dell’ammorbidente.

Ora che abbiamo un po’ di motivi per dire addio all’ammorbidente forse è il caso di cambiare la nostra routine. Non dobbiamo però farci scivolare dalle mani la possibilità di avere un capo profumato e morbido. Quindi diamo inizio alle danze con il nostro ammorbidente fai da te.

Ammorbidente fatto in caso con tre semplici ingredienti

È finalmente arrivato il momento di svelare quali sono i tre ingredienti segreti che mixati creeranno il tuo ammorbidente ecosostenibile e non dannoso per i tuoi capi. Il primo, anche se scontato, è l’acqua, il secondo è l’aceto e il terzo è un olio profumato a tua scelta. Come prima cosa da fare è unire circa 200 ml di aceto a 500 ml di acqua in una bottiglia. In seguito usate il vostro olio e versatelo nel composto creato mettendo circa 7-10 gocce. Quindi agita bene il composto che hai creato e quando dovrai fare la lavatrice usa un po’ di acqua, aceto e olio profumato al posto dell’ammorbidente. In questo modo salverai i tuoi capi da possibili e futuri danni e soprattutto darai una mano all’ambiente non usando prodotti nocivi per la natura.