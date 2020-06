Dopo il coronavirus, si ha paura delle ‘tre streghe’ in Borsa? Domani ci sono le scadenze tecniche del mese di giugno. Per i trader è uno dei 4 giorni più importanti dell’anno, detti “delle 3 streghe”,. Questi corrispondono al terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Ovvero quando scadono contestualmente futures e opzioni su indici e azioni.I mercati in queste sedute vedono transitare volumi abnormi e vivono momenti di alta tensione. Vediamo meglio cosa sono e quali sono le operazioni da fare, con prudenza.

Che cos’è il giorno delle ‘tre streghe’

Il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre è chiamato “il giorno delle tre streghe” (triple witching day) ed è il giorno in cui scadono contemporaneamente molti contratti derivati dei principali indici di Borsa mondiali: i futures sugli indici, le opzioni sugli indici, le opzioni sulle azioni. Dal 2002 c’è anche la scadenza dei contratti futures su singole azioni, dunque il triplo witching day che talvolta è quadruplo.

Dopo il coronavirus, si ha paura delle ‘tre streghe’ in Borsa?

Le scadenze tecniche ci sono tutti i mesi nell’ultimo venerdì, ma “le 3 streghe” si verificano solo nell’ultimo mese di ogni trimestre naturale. E sono temute dagli operatori più avveduti e scaramantici, perché stranamente i volumi di scambio aumentano e la volatilità impazzisce. E’ come se arrivassero le streghe a fare qualche malefico incantesimo sui prezzi, dunque viene detto anche freaky day e il momento peggiore è quella dalle 21 alle 22 ora italiana, l’ultima ora della sessione a Wall Street.

Cosa succede nell’ora più pazza del trimestre

I contratti di future e opzioni, hanno una scadenza, dunque i trader devono decidere se rinnovarli o chiudere la posizione in acquisto o vendita, dipende da come si erano posizionati prima. In questo giorno si verificano di solito forti sbalzi di volatilità sui volumi degli scambi, creati dagli speculatori. Che, per esempio sulle materie prime come cacao, caffè, ma anche petrolio o gas – vogliono solo creare degli sbalzi, far salire i prezzi dei contratti, non sono interessati realmente alla compravendita dei beni, che alla fine saranno ritirati e consegnati tra gli operatori del settore. Questi sbalzi di solito non comportano un cambiamento di valutazione dei fondamentali sugli asset sottostanti. Ma certo possono costare cari a chi li subisce. I prossimi giorni delle tre streghe si verificheranno il 18 settembre 2020 e il 20 dicembre 2020.