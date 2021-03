Alziamo il target a 5,50 euro per il titolo Alfio Bardolla che distribuisce il dividendo e con un EBITDA del 746% e utile netto del 988%. Il dividendo verrà distribuito per 460.920 euro di cui 235.069 di competenza alla capogruppo A.B.T.G. spa. La posizione finanziaria netta della società è attiva per 510 mila euro. La notizia è di pochi minuti fa e questa conferma le nostre previsioni già pubblicate nelle scorse settimana. La società guidata dallo stesso Alfio Bardolla, che capitalizza in Borsa circa 10 milioni di euro, è leader in Italia nel settore dell’educazione finanziaria. Distribuisce infatti corsi, ebook e seminari, sulla crescita personale, sugli investimenti e sul risparmio.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 marzo a 1,75 euro, in ribasso dell’1,96%. In questo momento il prezzo è in rialzo dell’8% e si è portato a 1,89 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 2,18. Nel corso del 2020, il minimo a 0,834 ed il massimo a 1,98.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value a 3,76 euro. I nostri calcoli invece, portano ad un target in area 5,50 dal precedente 4,96. Nell’ultimo anno, visti gli interessanti risultati raggiunti in un momento dove molte aziende hanno deluso le attese, abbiamo più volte migliorato le nostre stime future ed alzato il nostro target. Per questo alziamo il target a 5,50 per il titolo Alfio Bardolla che distribuisce il dividendo e con un EBITDA del 746% e utile netto del 988%

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, consigliamo di mantenere, in ottica da cassetto, con stop loss di lungo termine a 1,72 euro.

Obiettivo primo per/entro 3/6 mesi in area 2,65. Primo supporto di breve termine a 1,78. Chi vuole comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli indicati.

La nostra raccomandazione rimane: Strong Buy long term con obiettivo 5,50.

Si procederà per step e di volta in volta definiremo target e strategia.

Comunicato stampa approvazione bilancio Alfio Bardolla Training Group

